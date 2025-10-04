Экология

Троих застуканных с поличным оштрафовали за сброс стройотходов в Волгограде

Экология 04.10.2025 18:14
0
04.10.2025 18:14


Трое физлиц оштрафованы Росприроднадзором за сброс мусора в Ворошиловском районе Волгограда. Как сообщили в межрегиональном управлении, строительные отходы около дома №16 по улице Пугачевская выгрузили с ГАЗ 33022Z в августе этого года.

По результатам лабораторных исследований филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Волгоградской области установлено, что отходы на указанной территории отнесены к IV классу опасности для окружающей среды. Площадь захламленной территории составила 20 м.кв.

Отделом полиции № 5 УМВД России по городу Волгограду проведена  проверка, по итогам которой в отношении трех физических лиц, осуществивших сброс отходов на почву, составлены протоколы об административном правонарушении по ч.ч. 3.3.-3.4. ст. 8.2 КоАП РФ. 

По итогам рассмотрения указанных протоколов об административном правонарушении управлением вынесены постановления о назначении административного наказания в отношении трех физических лиц с назначением административного наказания в виде административного штрафа на общую сумму 155 тысяч рублей.

Также рассчитан вред, причиненный почвам, в размере более 20 тысяч рублей. Материалы направлены в прокуратуру Ворошиловского района.

Фото Росприроднадзора

Комментарии
