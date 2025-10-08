Общество

В Волжском малым «наливайкам» запретили продавать алкоголь

08.10.2025
В Волжском Волгоградской области власти уточнили местное законодательство, регулирующее продажу алкоголя. Теперь кафе, рюмочные, пивные и прочие заведения общепита будут разделены на две категории, в зависимости от площади помещений. Неприлично компактные заведения больше не смогут реализовывать спиртные напитки.

- Теперь запрещена продажа алкоголя в малых заведениях общепита площадью до 20 кв. метров, находящиеся в радиусе 20 метров от многоквартирных домов, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Отметим, по информации администрации новые правила введены по просьбе местных жителей, страдающих от работы так называемых «налеваек». Положения дополнили ранее установленные ограничения, запрещающие продавать алкоголь: в 50 метрах от школ, детских садов; в 15 метрах от больниц, поликлиник; в 25 метрах от спортзалов, вокзалов.

