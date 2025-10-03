Экология

Под Волгоградом за 20 млн рублей ликвидируют легально-нелегальную свалку

Экология 03.10.2025 06:45
0
03.10.2025 06:45


В Калачёвском районе Волгоградской области власти готовятся к расчистке мест скопления отходов. Один из наиболее крупных объектов, подлежащих ликвидации, – площадка для накопления ТКО, годами эксплуатируемая в окрестностях Калача-на-Дону. Теперь же муниципалитет признал выросшие здесь горы мусора несанкционированной свалкой и объявил аукцион на её ликвидацию.

Суммарно районные чиновники планируют вывести с участка площадью 110 тыс. кв. метров, находящегося в 1,5 км на восток от административного центра 3,4 тыс. кубометров отходов относящихся к IV-V классу опасности.

Примечательно, что, согласно открытым источником, данный участок с кадастровым номером 34:09:020801:72 имеет разрешённый вид использования «под свалку».

Ранее здесь неоднократно возникали пожары. В 2024 году ГУ МЧС России по Волгоградской области выносило районным чиновникам предостережение о недопустимости бездействия. По информации спасателей, властями не принимались меры для увлажнения коммунальных отходов. Данные действия были необходимы для минимизации рисков возгорания.

Кроме того, в рамках опубликованного 1 октября проекта контракта, организация, отобранная муниципалитетом, должна будет ликвидировать ещё две крупные свалки.

С территории восточнее ул. Красноармейской рабочим предстоит вывести 1,5 тыс. кубометров отходов. Ещё 740 кубометров мусора будут вывезены с участка, находящегося в 2 км на восток от райцентра. Последний прилегает к территории свалки с кадастровым номером 34:09:020801:72 и по сути образует единый полигон. Постановлением администрации Волгоградской области от 14 сентября 2009 года здесь было запланировано строительство межмуниципального полигона ТКО с мусоросортировочным комплексом площадью 20 га.

Отметим, на ликвидацию трёх свалок из бюджета выделено без малого 20 млн рублей. Работы должны быть выполнены в два этапа в течении 2025 и 2026 года. Исполнителя отберут на следующей неделе по итогу открытых конкурсных процедур.

Напомним, ранее о планах по ликвидации грандиозной свалки на месте столицы Золотой Орды объявили в Ленинском районе Волгоградской области. Транспортировку 10,5 тыс. кубометров и весом порядка 5,6 тыс. тонн местные чиновники оценили в 11 млн рублей.

Фото: Google Earth

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экология
02.10.2025 10:11
Экология 02.10.2025 10:11
Комментарии

0
Далее
Экология
28.09.2025 07:30
Экология 28.09.2025 07:30
Комментарии

0
Далее
Экология
27.09.2025 14:14
Экология 27.09.2025 14:14
Комментарии

0
Далее
Экология
25.09.2025 15:50
Экология 25.09.2025 15:50
Комментарии

0
Далее
Экология
20.09.2025 12:07
Экология 20.09.2025 12:07
Комментарии

0
Далее
Экология
18.09.2025 20:10
Экология 18.09.2025 20:10
Комментарии

0
Далее
Экология
18.09.2025 07:31
Экология 18.09.2025 07:31
Комментарии

0
Далее
Экология
17.09.2025 13:06
Экология 17.09.2025 13:06
Комментарии

0
Далее
Экология
16.09.2025 13:31
Экология 16.09.2025 13:31
Комментарии

0
Далее
Экология
16.09.2025 10:34
Экология 16.09.2025 10:34
Комментарии

0
Далее
Экология
10.09.2025 20:40
Экология 10.09.2025 20:40
Комментарии

0
Далее
Экология
10.09.2025 18:01
Экология 10.09.2025 18:01
Комментарии

0
Далее
Экология
10.09.2025 17:08
Экология 10.09.2025 17:08
Комментарии

0
Далее
Экология
09.09.2025 21:12
Экология 09.09.2025 21:12
Комментарии

0
Далее
Экология
08.09.2025 07:34
Экология 08.09.2025 07:34
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:22
В Волгограде провинившиеся байкеры передумали закрывать мотосезонСмотреть фотографии
10:16
T2 обеспечила связью рекреационную зону «Ерик Верблюд»Смотреть фотографии
10:05
Андрей Бочаров поручил организовать нормальные столовые в школахСмотреть фотографии
10:00
Водитель «Лады» вылетел в кювет на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:30
«От вас зависят судьбы будущих поколений»: Андрей Бочаров поздравил педагогов с Днём учителяСмотреть фотографии
08:36
В Волгограде из-за ДТП ограничено движение трамваев №2Смотреть фотографии
08:31
В Волгоградской области закупятся новогодними сладостями на 55 млн рублейСмотреть фотографии
08:01
Московский суд встал на защиту посетителей волгоградского фитнес-клуба DDXСмотреть фотографии
07:48
Эксперт рассказал об опасности приема аспирина при похмельеСмотреть фотографии
07:23
Минобороны за ночь сбило 20 БПЛА над регионами РоссииСмотреть фотографии
06:45
Под Волгоградом за 20 млн рублей ликвидируют легально-нелегальную свалкуСмотреть фотографии
06:31
В России зарплаты учителей предложили привязать к МРОТСмотреть фотографии
06:00
В Волгограде за 60 млн рублей подлатают разбитую фурами Вторую продольнуюСмотреть фотографии
05:43
Волгоградцы смогут забрать пенсионные накопления в 2026 годуСмотреть фотографии
21:30
В Волгоградской области тепло задержится до конца неделиСмотреть фотографии
20:50
В Суровикино сотрудницу соцзащиты осудят за мошенничество и подлогСмотреть фотографии
20:16
В Волгограде топ-менеджера Гаврюченкова обвинили в невыплате кредитов и истязанииСмотреть фотографии
19:30
Погиб бывший футболист «Ротора» Максим БондаренкоСмотреть фотографии
19:06
Путин призвал европейских политиков уняться и спать спокойноСмотреть фотографии
18:44
Опубликовано видео задержания участников массовой драки в ВолжскомСмотреть фотографииCмотреть видео
18:10
Грибной чемпионат Волгоградской области может пройти в заочном форматеСмотреть фотографии
17:20
Мессенджер Max скачали более 40 млн пользователейСмотреть фотографии
17:13
В Волгограде фура насмерть задавила пешехода на ул. ЧереповецкойСмотреть фотографииCмотреть видео
17:08
Под Волгоградом задержали браконьеров с расчлененным лосемСмотреть фотографииCмотреть видео
16:40
Бюст святителю Луке Крымскому открыли в Волгограде: фоторепортажСмотреть фотографии
16:40
В Волжском осудили 54-летнюю женщину, зарезавшую знакомую из-за флиртаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:34
Новым руководителем УМВД Волжского назначен Александр ЧисловСмотреть фотографии
15:54
Глава Облкомветеринарии Галина Аликова ушла с постаСмотреть фотографии
15:30
Чиновник-универсал Кривов покинул пост главы Облпроторга и ТЭК спустя 5 месяцевСмотреть фотографии
15:06
Песков анонсировал важное заявление Путина 2 октябряСмотреть фотографии
 