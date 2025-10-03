Под Волгоградом за 20 млн рублей ликвидируют легально-нелегальную свалку





В Калачёвском районе Волгоградской области власти готовятся к расчистке мест скопления отходов. Один из наиболее крупных объектов, подлежащих ликвидации, – площадка для накопления ТКО, годами эксплуатируемая в окрестностях Калача-на-Дону. Теперь же муниципалитет признал выросшие здесь горы мусора несанкционированной свалкой и объявил аукцион на её ликвидацию.

Суммарно районные чиновники планируют вывести с участка площадью 110 тыс. кв. метров, находящегося в 1,5 км на восток от административного центра 3,4 тыс. кубометров отходов относящихся к IV-V классу опасности.

Примечательно, что, согласно открытым источником, данный участок с кадастровым номером 34:09:020801:72 имеет разрешённый вид использования «под свалку».

Ранее здесь неоднократно возникали пожары. В 2024 году ГУ МЧС России по Волгоградской области выносило районным чиновникам предостережение о недопустимости бездействия. По информации спасателей, властями не принимались меры для увлажнения коммунальных отходов. Данные действия были необходимы для минимизации рисков возгорания.

Кроме того, в рамках опубликованного 1 октября проекта контракта, организация, отобранная муниципалитетом, должна будет ликвидировать ещё две крупные свалки.

С территории восточнее ул. Красноармейской рабочим предстоит вывести 1,5 тыс. кубометров отходов. Ещё 740 кубометров мусора будут вывезены с участка, находящегося в 2 км на восток от райцентра. Последний прилегает к территории свалки с кадастровым номером 34:09:020801:72 и по сути образует единый полигон. Постановлением администрации Волгоградской области от 14 сентября 2009 года здесь было запланировано строительство межмуниципального полигона ТКО с мусоросортировочным комплексом площадью 20 га.

Отметим, на ликвидацию трёх свалок из бюджета выделено без малого 20 млн рублей. Работы должны быть выполнены в два этапа в течении 2025 и 2026 года. Исполнителя отберут на следующей неделе по итогу открытых конкурсных процедур.

Напомним, ранее о планах по ликвидации грандиозной свалки на месте столицы Золотой Орды объявили в Ленинском районе Волгоградской области. Транспортировку 10,5 тыс. кубометров и весом порядка 5,6 тыс. тонн местные чиновники оценили в 11 млн рублей.

