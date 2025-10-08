Регистратор в Toyota заснял момент смертельного ДТП на юге Волгограда





Госавтоинспекция опубликовала видеозапись с регистратора, на которой запечатлен момент смертельного столкновения двух автомобилей на юге Волгограда. Записывающее устройство было установлено в Toyota Camry.





Столкновение иномарки и «Лады Гранта» произошло в Красноармейском районе Волгограда 7 октября около 18.40. Отечественная легковушка, судя по кадрам, выехала на встречную полосу.

В результате происшествия в районе СНТ «Якорь» поселка Кирова Красноармейского района водитель и женщина-пассажир автомобиля «Лада» от полученных травм скончались. Еще двое, включая 4-летнюю девочку, были доставлены с места происшествия в городскую больницу.