Происшествия

Регистратор в Toyota заснял момент смертельного ДТП на юге Волгограда

Происшествия 08.10.2025 07:53
0
08.10.2025 07:53


Госавтоинспекция опубликовала видеозапись с регистратора, на которой запечатлен момент смертельного столкновения двух автомобилей на юге Волгограда. Записывающее устройство было установлено в Toyota Camry.



Столкновение иномарки и «Лады Гранта» произошло в Красноармейском районе Волгограда 7 октября около 18.40. Отечественная легковушка, судя по кадрам, выехала на встречную полосу. 

В результате происшествия в районе СНТ «Якорь» поселка Кирова Красноармейского района водитель и женщина-пассажир автомобиля «Лада» от полученных травм скончались. Еще двое, включая 4-летнюю девочку, были доставлены с места происшествия в городскую больницу.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
07.10.2025 22:05
Происшествия 07.10.2025 22:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.10.2025 20:18
Происшествия 07.10.2025 20:18
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.10.2025 16:34
Происшествия 07.10.2025 16:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.10.2025 14:21
Происшествия 07.10.2025 14:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.10.2025 10:52
Происшествия 07.10.2025 10:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.10.2025 12:19
Происшествия 06.10.2025 12:19
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.10.2025 10:17
Происшествия 06.10.2025 10:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.10.2025 10:03
Происшествия 06.10.2025 10:03
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.10.2025 09:22
Происшествия 06.10.2025 09:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.10.2025 08:41
Происшествия 06.10.2025 08:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.10.2025 17:00
Происшествия 05.10.2025 17:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.10.2025 12:25
Происшествия 05.10.2025 12:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.10.2025 10:16
Происшествия 05.10.2025 10:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.10.2025 17:09
Происшествия 04.10.2025 17:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.10.2025 12:33
Происшествия 04.10.2025 12:33
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:00
Под Волгоградом сына фермера осудили за похищение и истязания пастухаСмотреть фотографии
09:54
В Ростове объявлен режим ЧС из-за заморозков и засухСмотреть фотографии
09:51
На этой даче всё иначе: какие гаджеты используют на загородных грядках волгоградские блогерыСмотреть фотографии
09:45
В Волгограде назвали лучшую работу с зарплатой до 400 тысячСмотреть фотографии
08:56
В Волгоградской области изготовили 200 кг творога нереальной жирностиСмотреть фотографии
08:36
В Волгоградской области начали обогрев 14 муниципалитетовСмотреть фотографии
08:30
Волгоград отличился самыми низкими ценами на вторичкуСмотреть фотографии
08:06
«Он хотел помочь своей стране»: 18-летний Артем Турхановский из Волгограда геройски погиб на СВОСмотреть фотографии
07:53
Регистратор в Toyota заснял момент смертельного ДТП на юге ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
07:33
На «Волгоград Арене» показали поле перед матчем России и ИранаСмотреть фотографии
07:26
Резко похолодает в Волгограде на 7 градусов за сутки к концу неделиСмотреть фотографии
07:16
Под Волгоградом коммерсант убрал за собой горы из бетонного хламаСмотреть фотографии
06:40
В Волжском малым «наливайкам» запретили продавать алкогольСмотреть фотографии
06:33
Один самолет отправили в Саратов из-за беспилотной опасности в ВолгоградеСмотреть фотографии
22:05
В страшном ДТП на юге Волгограда погибли двоеСмотреть фотографии
21:39
Череда дождей начинается в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:20
Из Казахстана в Волгоградскую область завезли партию «серых» мотоцикловСмотреть фотографииCмотреть видео
21:02
Волгоградские дзюдоисты привезли четыре бронзовые медали из МайкопаСмотреть фотографии
20:18
В ХМАО нашли водителя, нагло нарушившего ПДД в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
19:52
Похороны экс-игрока «Ротора» Максима Бондаренко пройдут 11 октябряСмотреть фотографии
19:31
«Он по газам – и по ней проехался»: мать погибшей от наезда BMW волгоградки услышала страшные подробности ДТПСмотреть фотографии
19:19
В Волгограде пенсионерка перевела мошенникам 15 миллионовСмотреть фотографии
17:38
В Волгограде к концу года начнётся четвёртый этап расширения платных парковокСмотреть фотографии
17:35
«Вы ещё моего брата из Америки не видели»: матч России в Волгограде анонсировали промо-роликомСмотреть фотографииCмотреть видео
17:19
Шести тысячам волгоградцев напомнили о безопасном поведении рядом ж/д дорогойСмотреть фотографии
17:10
Должный контроль или «активизм мозга»? Конфликт в гимназии №1 расколол родителей и поставил под угрозу детейСмотреть фотографии
16:34
Власти Волгограда рассказали о причинах ДТП с 13 автомобилями на 3-й ПродольнойСмотреть фотографии
15:49
В Волгограде абоненты массово лишились мобильного интернетаСмотреть фотографии
14:39
Почти волшебство: под Волгоградом школьникам показали, как мусор превращают во вторсырьеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:21
В Волгограде 13 автомобилей лишились колёс на мосту через р. ЦарицуСмотреть фотографииCмотреть видео
 