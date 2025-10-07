Расчищенная за 200 млн река в Волгоградской области превратилась в фекальную лужу

Жителей Фролово Волгоградской области ужаснуло состояние реки Арчеда, которая превратилась в лужу с мутной зеленоватой водой. Как считают фроловчане, такой цвет вода могла приобрести от химических или канализационных стоков. Жителиутверждают, что в речке погибает рыба – некоторые плавают кверху брюшком, а часть трепыхается на берегу.
Такую картину жители запечатлели на участке от первого подвесного моста до улицы Садовая.
Напомним, Арчеду расчистили в 2020 году за 201 миллион рублей. Однако после этого речка стала высыхать, периодически «краснела», также здесь наблюдались следы нефтепродуктов, что приводило к мору рыбы.
Специалисты облкомприроды официально фиксировали, что одной из причин загрязнения реки стал сброс фекальных вод. Прокуратура однажды уже уличала администрацию Фролово в бездействии, которое привело к сбросам канализационных стоков. Должностные лица были привлечены к административной ответственности, однако водоем продолжал деградировать с каждым годом.
Фото https://vk.com/officialfrolovo_new
