Экология

Расчищенная за 200 млн река в Волгоградской области превратилась в фекальную лужу

Экология 07.10.2025 08:42
0
07.10.2025 08:42


Жителей Фролово Волгоградской области ужаснуло состояние реки Арчеда, которая превратилась в лужу с мутной зеленоватой водой. Как считают фроловчане, такой цвет вода могла приобрести от химических  или канализационных стоков. Жителиутверждают, что в речке погибает рыба – некоторые плавают кверху брюшком, а часть трепыхается на берегу. 

Такую картину жители запечатлели на участке от первого подвесного моста до улицы Садовая. 

Напомним, Арчеду расчистили в 2020 году за 201 миллион рублей. Однако после этого речка стала высыхать, периодически «краснела», также здесь наблюдались следы нефтепродуктов, что приводило к мору рыбы. 

Специалисты облкомприроды официально фиксировали, что одной из причин загрязнения реки стал сброс фекальных вод. Прокуратура однажды уже уличала администрацию Фролово в бездействии, которое привело к сбросам канализационных стоков. Должностные лица были привлечены к административной ответственности, однако водоем продолжал деградировать с каждым годом. 

Фото https://vk.com/officialfrolovo_new


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экология
06.10.2025 21:12
Экология 06.10.2025 21:12
Комментарии

0
Далее
Экология
05.10.2025 18:00
Экология 05.10.2025 18:00
Комментарии

0
Далее
Экология
04.10.2025 18:14
Экология 04.10.2025 18:14
Комментарии

0
Далее
Экология
03.10.2025 06:45
Экология 03.10.2025 06:45
Комментарии

0
Далее
Экология
02.10.2025 10:11
Экология 02.10.2025 10:11
Комментарии

0
Далее
Экология
28.09.2025 07:30
Экология 28.09.2025 07:30
Комментарии

0
Далее
Экология
27.09.2025 14:14
Экология 27.09.2025 14:14
Комментарии

0
Далее
Экология
25.09.2025 15:50
Экология 25.09.2025 15:50
Комментарии

0
Далее
Экология
20.09.2025 12:07
Экология 20.09.2025 12:07
Комментарии

0
Далее
Экология
18.09.2025 20:10
Экология 18.09.2025 20:10
Комментарии

0
Далее
Экология
18.09.2025 07:31
Экология 18.09.2025 07:31
Комментарии

0
Далее
Экология
17.09.2025 13:06
Экология 17.09.2025 13:06
Комментарии

0
Далее
Экология
16.09.2025 13:31
Экология 16.09.2025 13:31
Комментарии

0
Далее
Экология
16.09.2025 10:34
Экология 16.09.2025 10:34
Комментарии

0
Далее
Экология
10.09.2025 20:40
Экология 10.09.2025 20:40
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:08
В Волгограде начали производить свои трамваиСмотреть фотографии
11:03
Клиенты Билайн в 2 раза чаще совмещали отпуск с учебой в онлайн-университетахСмотреть фотографии
10:52
В Волгограде попал на видео наезд иномарки на 10-летнего велосипедистаСмотреть фотографииCмотреть видео
09:27
Волгоградцам рассказали, как не переплачивать за электроотопление зимойСмотреть фотографии
08:42
Расчищенная за 200 млн река в Волгоградской области превратилась в фекальную лужуСмотреть фотографии
08:22
Приглашения в реестр воинского учета стали получать неслужившие волгоградцыСмотреть фотографии
07:38
Минобороны: силы ПВО сбили 184 БПЛА над регионами РоссииСмотреть фотографии
07:10
Волгоградскую область проверили на радиациюСмотреть фотографии
07:00
В Госдуме планируют ввести законопроект о защите от взыскания доходов участников СВОСмотреть фотографии
06:38
Бочаров: в Городищенском районе работают саперы после отражения атаки БПЛАСмотреть фотографии
06:14
В Волгограде Росавиация вводила трёхчасовой запрет на работу аэропортаСмотреть фотографии
06:05
В Волгоградской области беспилотная опасность действует более 6 часовСмотреть фотографии
21:12
ИИ проконтролирует работу мусорщиков в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:42
Родным 19 штурмовиков передали ордена и медали под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:21
Путин обновил состав судов Волгограда и областиСмотреть фотографии
19:30
Родным погибшего героя под Волгоградом передали медаль ЖуковаСмотреть фотографии
19:03
На матч России и Ирана в Волгограде реализовано 40 тысяч билетовСмотреть фотографии
18:54
В Волгограде тепловые пункты подготовили и обновили к зимеСмотреть фотографии
18:15
Не поспели за курсом? Эксперты – о громких отставках в администрации Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:07
Количество простуженных снизилось в волгоградских школах на 14%Смотреть фотографии
16:15
Ворошиловский торговый центр подвел итоги акции «50 подарков любимым»Смотреть фотографии
15:25
Лучших электромонтера и лаборанта химанализа назвали в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:11
Гидрометцентр предупредил волгоградцев о ночных туманахСмотреть фотографии
15:04
На скандальном ремонте школы в Волжском похитили 52 миллиона рублейСмотреть фотографии
14:23
Под Волгоградом фермер до смерти забил работникаСмотреть фотографии
14:17
На севере Волгограда запустили в работу километр обновленной теплосетиСмотреть фотографии
14:08
Матвиенко предложила прекратить бесплатно лечить безработныхСмотреть фотографии
13:24
Под Волгоградом адвоката уличили в земельной афереСмотреть фотографии
12:28
УФСБ пресекло канал поставки «левых» сигарет в Волгоградскую областьСмотреть фотографии
12:19
В СНТ Волгограда потушили пожар на 5 гаСмотреть фотографии
 