В страшном ДТП на юге Волгограда погибли двое

Страшная авария произошла сегодня, 7 октября, в районе СНТ «Якорь» пос. Кирова Красноармейского района Волгограда. По информации ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП с участием Лады Гранты и Toyota Camry случилось в 18-40 ч.Удар был такой силы, что от передних частей автомобилей мало, что осталось.
В результате ДТП водитель Лады скончался на месте аварии до приезда скорой медицинской помощи, его пассажирка от полученных травм умерла в больнице. Вторая пассажирка отечественного автомобиля и четырехлетняя девочка, находившаяся в иномарке, госпитализированы.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
