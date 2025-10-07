



В Волгограде гимназия №1, работающие там педагоги, руководство, а затем и школьники невольно оказались в центре публичного скандала. Информационная волна, поднятая анонимным Telegram-каналом «ЗА Наш Волгоград Сталинград», переросла в реальный конфликт, затрагивающий всех уастников образовательного процесса. Поводом для обострения ситуации, сообщает ИА «Высота 102», стало замечание, сделанное ученице за аудиозапись уроков без разрешения учителя. Однако, по мнению многих участников событий, причина кроется гораздо глубже.

Повод и предполагаемая причина

Как стало известно информагентству, формальным поводом для череды публикаций послужил инцидент с дочерью администратора канала. Как утверждается в постах, публикуемых на всеобщее обозрение, девочке сделали замечание за ведение диктофонной записи занятий с целью «фиксации учебного материала». Однако в родительской и педагогической среде складывается впечатление, что за этим стоит целенаправленное давление на педсостав.

По мнению волгоградцев, обратившихся в редакцию ИА «Высота 102», отец школьницы, используя ресурс анонимного канала, пытается «кошмарить» педагогов, добиваясь особого отношения к своему ребенку.

– Это не первая публикация, связанная с гимназией, – с сожалением замчают волгоградцы, которые просят сохранить их анонимность из-за опасений стать очередными персонажами «Telegram-сериала» о жизни гимназии. – Ранее в том же канале была выложена запись с личного приема у заместителя председателя регионального комитета образования, что свидетельствует о системном интересе автора канала к учреждению.





Общественный контроль или безответственность?

Одним из последних направлений «расследований» администратора канала стала антитеррористическая защищенность гимназии. Администратор канала распространил серию видео, на которых он пытается прорваться внутрь здания, однако его не пропускает один из родителей, аргументируя свое нахождение на вахте решением, которое было принято на собрании накануне.

– Сторонники такой активности автора роликов могут расценивать ее как проявление гражданской позиции. Однако у многих родителей этот «активизм мозга» уже вызывает серьезную озабоченность. Общественник подробно, «радостно рапортуя на весь интернет», публикует данные о состоянии охраны и пропускного режима в открытом канале, абсолютно не задумываясь о том, кто и с какой целью может использовать эту информацию, – рассуждают родители учеников гимназии №1.

– В условиях сегодняшней реальности подобные действия граничат с преступной безответственностью. Мы доверяем школе безопасность наших детей, а здесь ее выставляют на всеобщее обозрение. Извините, но это уже схоже с откровенными провокациями и ставит под угрозу жизни наших детей, — поделилась одна из мам учащихся.

Кроме того, передают корреспонденты ИА «Высота 102», посмотревшие ролики, посвященные образовательному учреждению, их автор в ходе спора с руководтством гимназии на вахте снял и детей, проходивших в здание. Волгоградец при этом не позаботлился о том, чтобы скрыть детские лица. Однако же, мужчина не забыл обезопасить собственную дочь, которую снимал на видео в кабинете директора.





Испорченный праздник и методы давления

Кульминацией противостояния, сообщают родители учеников гимназии №1 Волгограда, стали последние два дня, когда администратор канала цитата: «Дежурил у контрольно-пропускного пункта гимназии, проводил видеосъемку и сразу выкладывал материалы в сеть».

Судя по публикованным в Telegram-канале видео, мужчина неоднократно вызывал наряд полиции, а пиком конфликта стал день, когда в гимназии проходили праздничные мероприятия, посвященные Дню учителя.

– Дети готовились к этому дню и ждали его. Но, к сожалению, праздник был испорчен у всех, — рассказывает отец одного из учеников. — Вместо радостной и спокойной атмосферы — нервозность, видеокамеры и полиция. Дети были напуганы и расстроены. В настоящее время конфликт далек от разрешения. Ситуация в нашей гимназии стала тревожным сигналом о том, как легко инструменты общественного контроля могут превратиться в орудие давления, а забота о ребенке — в средство для дестабилизации работы целого учебного заведения.

По словам волгоградцев, в случае дальнейшего обострения обстановки они готовы обратиться в полицию с заявлениями. Вопрос о том, где проходит грань между гражданской активностью и целенаправленным преследованием, возможно, придется решать не только участникам конфликта, но и компетентным органам.





По просьбе ИА «Высота 102» ситуацию от начала и до текущего момента прокомментировали в администрации Волгограда:

– Учитывая, что в шестом классе не проводится лекций, а весь материал под запись учителя диктуют с учетом способностей детей соответствующего возраста, в использовании аудиозаписывающей аппаратуры на уроках нет никакой необходимости. Кроме того, такое поведение одной из учениц создает дискомфорт для других детей, которые не хотят, чтобы во время урока велась запись и отказываются отвечать на уроках во время включенного диктофона. Все это ведет к срыву учебного процесса, созданию в классе абсолютно нерабочей обстановки, а также стрессовой ситуации для остальных детей. Учителя неоднократно обращались к родителям девочки с просьбой не допускать впредь подобного поведения их дочери на уроках и не создавать неудобств для других детей. Добавим, что недавно по инициативе родителей учащихся 6 класса в гимназии было организовано родительское собрание, на котором родители хотели обсудить данный вопрос со всем заинтересованными лицами, однако родители ученицы, использующей аудиозаписывающее устройство во время уроков, данное собрание проигнорировали. Кроме того, по информации руководства гимназии, отец девочки по неясным пока причинам неоднократно вел видеозапись выходящих из здания школы детей, что вызывало нарекания со стороны родителей других учащихся, приводило к конфликту между родителями. Данная ситуация находится на контроле администрации образовательного учреждения.

Фото: архив ИА «Высота 102»

Скриншоты: За на Волгоград Сталинград / t.me