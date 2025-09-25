Экология

Горы с двухэтажный дом: руины купленного миллиардером ресторана «Гелидор» обнаружили в Волгограде

Экология 25.09.2025 15:50

25.09.2025 15:50


В Волгограде экоактивисты продолжают выслеживать «чёрных мусорщиков», засыпающих строительными отходами родной город. 25 сентября горожане зафиксировали на видео погрузку и сброс отходов в промзоне Дзержинского района.



Судя по опубликованным кадрам, КамАЗ был загружен кирпичами и фрагментами бетона в Краснооктябрьском районе Волгограда у ресторана «Гелидор» по адресу проспект имени В.И. Ленина, д. 101А. Как ранее сообщала редакция, в июне 2022 года это заведение было выставлено на продажу за 45 миллионов рублей. Однако обрести нового владельца заведению удалось лишь в 2024 году, когда волгоградский бизнесмен Александр Малашкин подарил его своей дочери.

После завершения погрузочных работ, автомобиль взял путь в Дзержинский район, где высыпал мусор на пустыре в промзоне между буровым заводом и воинской частью.

На кадрах запечатлено, что здесь уже имеются огромные завалы бетона, превышающие в два-три раза высоту самосвала.

– Самосвал незаконно сбросил строительные отходы на открытой территории 48.761734, 44.441620. Правонарушители, увидев камеру, начали погрузку отходов обратно в самосвал, однако это не отменяет правонарушения, – подчёркивается в сообщении экологов.

Также на видео можно увидеть, что на пустыре наблюдается существенная запылённость. Дорога к завалам бетона покрыта слоем неких мелких частиц, напоминающих песок или цемент, а на фоне наблюдается устройство, похожее на передвижную установку для дробления бетона.

Отметим, судя по всему, в законности производства переработки строительного мусора, а также складирования строительных отходов в городской черте теперь предстоит разобраться природоохранной прокуратуре и Росприроднадзору. По данным экологов, свидетелями нарушений уже написаны заявления и направлены имеющиеся видеоматериалы в надзорные структуры.

Фото и видео: Экология Волгограда / t.me

