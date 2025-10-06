ИИ проконтролирует работу мусорщиков в Волгоградской области

Вывоз отходов с контейнерных площадок волгоградского региона теперь фиксируется в фотоформате. Как сообщили V102.RU в облкомприроды, информация о каждом факте освобождения контейнеров от мусора направляется в Федеральную государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО) и обрабатывается искусственным интеллектом.
Теперь водители мусоровозов обязаны загружать с помощью приложения Российского экологического оператора снимки контейнеров до и после выгрузки. В Волгоградской области сегодня к единой системе подключены все 330 мусоровозов и обслуживающих их бригад. Системой фотофиксации охвачены все 21136 контейнерных площадок.
Новый механизм позволяет в режиме реального времени реагировать на обращения граждан, следить за выполнением графиков вывоза, формировать объективный рейтинг работы региональных операторов. Кроме того, система помогает контролировать потоки отходов и направлять их на объекты сортировки, что в конечном итоге способствует решению задач федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» нацпроекта «Экологическое благополучие» — содействовать эффективному управлению ресурсами, повышать уровень перерабатываемости материалов.
Материал опубликован в рамках спецпроекта ИА «Высота 102» «Развитие Волгоградской области»
Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!