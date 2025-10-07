6 октября в Волжском Волгоградской области прошла экскурсия для учеников Линёвской средней школы Жирновского района по одному из крупнейших в регионе мусоросортировочному комплексу. Мероприятие состоялось в рамках всероссийской акции экологических экскурсий на объекты экономики замкнутого цикла.





Встреча началась с небольшой вводной части. Специалисты регоператора рассказали ребятам о важности рачительного отношения к природным ресурсам.

– Каждое утро, просыпаясь, мы пользуемся огромным количеством вещей. Для их производства использовались разные материалы. Что-то изготовлено из пластика, что-то из металла и стекла. Все они созданы из природных ресурсов, запасы которого на нашей планете не безграничны, – рассказала школьникам заместитель руководителя пресс-службы регоператора Анастасия Сергеева.

К сожалению, свобода выбора и достаток в настоящее время избаловали многих людей, из-за чего на свалку отправляются не всегда действительно вышедшие из строя предметы быта.





– У каждой вещи есть свой срок службы. Когда он заканчивается, предмет теряет изначальные свойства и не может выполнять своих функций. Такая вещь становится отходом. Сейчас многие из нас не умеют определять, относится ли тот или иной предмет к этой категории. В результате элементы гардероба, посуда и даже современные гаджеты выкидываются только лишь потому, что они надоели или вышли из моды. Вы не представляете, что наши специалисты только не находят на линии сортировки, – продолжила специалист.





Одна из главных целей экономики замкнутого цикла – максимально сократить объём производимых отходов, возвращая в экономику материалы для повторного использования.

У каждой фракции отходов есть свой потенциал по переработке. К примеру, у алюминия и стекла он бесконечен. У пластика, в зависимости от вида, от 6 до 10 циклов. У бумажных изделий 6-8 циклов, в зависимости от волокон.

Для того чтобы выделять в общей массе отходов полезные фракции, которые могут быть переработаны и обрести жизнь в новых предметах, в Волжском Волгоградской области и был создан крупный мусоросортировочный комплекс.

– Здесь происходит своего рода волшебство. На площадку свозятся отходы, а пройдя через конвейер, на выходе мы получаем вторичные ресурсы, которые могут быть ещё раз использованы, – подчеркнула Анастасия Сергеева.

Услышав теорию, ребята смогли увидеть данный процесс своими глазами. Началось знакомство с предприятием с приёмника ТКО.





– Первым делом при въезде на территорию мусоровозы взвешиваются. Происходит учёт отходов. Далее они разгружаются в специальном ангаре-приёмнике, – рассказал ребятам начальник службы эксплуатации мусоросортировочного комплекса Роман Руденко.

Следом ТКО загружаются на сортировочную линию. Здесь сразу же идёт отсеивание мелких элементов с помощью специального сепаратора. В основном на этом этапе отсеивается грунт.

После утряски отходы поступают на линию предварительной сортировки. Здесь рабочие вручную отбирают часть пластиковых предметов. Как правило, это ёмкости из-под напитков.

– Неотобранный мусор движется дальше по конвейерной ленте. Следующим этапом он попадает в основной сортировочный цех. Здесь рабочие разделены по группам, каждая из которых отвечает за одну из 11 фракций материалов. На этом этапе производится отбор разных видов пластика, картона, металла и других материалов, – продолжил руководитель.





После ручной обработки фракции направляются в специальные бункеры-накопители. Периодически, по мере наполнения, специальный погрузчик вытесняет по отдельности отсортированные отходы разных видов на ещё одну конвейерную линию, которая ведёт на пресс, где из них формируются брикеты.

Завершается превращение отходов во вторичное сырьё взвешиванием и учётом в специальном журнале.

– Из всей массы поступающего мусора лишь 6-10% обретёт новую жизнь. Но и это ощутимый вклад в сохранение ресурсов нашей планеты. Ежесуточно мы перерабатываем порядка 500 тонн ТКО. А переработанные фракции, в зависимости от заявок, отправляются нами на предприятия переработчиков по всей России, – подытожил Роман Руденко.

Увиденное тронуло ребят, многие из которых решили пересмотреть своё отношение к отходам.

– Очень важно, что большинство из наших сегодняшних гостей – эковолонтёры. Они регулярно участвуют в разного рода акциях, но, несмотря на погружённость в эту тематику, даже они вынесли из сегодняшней экскурсии много нового. В частности, школьники пообещали начать у себя дома сортировать разные виды пластика, – поделилась представитель пресс-службы организации.

Отметим, региональный оператор регулярно проводит для подрастающего поколения экскурсии по своим объектам. В рамках текущей всероссийской акции, посвящённой экономике замкнутого цикла, 6 октября мусоросортировочный комплекс также посетили студенты колледжа кадровых ресурсов из Волгограда.

Фото и видео: Алексей Костяков / V102.RU