Череда дождей начинается в Волгоградской области

В Волгоградской области с 9 октября начнутся дожди. По данным волгоградского ЦГМС, утром 8 октября прогнозируют туман, а вот с 9 октября в некоторых районах днем пройдут кратковременные осадки. Местами ожидаются порывы ветра до 15-20 метров в секунду. При этом днем будет относительно тепло – до +23.
10 октября также обещают осадки, а температура воздуха упадет – столбик термометра не поднимется выше +17.
В Волгограде дожди могут пройти в ночь на 10 октября. В день матча сборных России и Ирана днем будет от +15 до +17. Ближе к вечеру температура упадет до +10.
