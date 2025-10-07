В ХМАО нашли водителя, нагло нарушившего ПДД в Волгограде

Водителя, нарушавшего правила дорожного движения в Волгограде, привлекли к ответственности полицейские в ХМАО - Югра. По данным ГУ МВД по Волгоградской области, грубого нарушителя удалось установить благодаря мониторингу системы «Безопасный регион».
Hyundai Sonata на улице Черепецкой в Ворошиловском районе выехал на встречную полосу, создав опасность для участников движения.
Выяснилось, что водитель покинул территорию Волгоградской области и находится в Ханты-Мансийском автономном округе. 55-летний местный житель признал факт нарушения ПДД. Его привлекли к административной ответственности. Ему грозит штраф в размере 7500 рублей или лишение прав от 4 до 6 месяцев.
Видео ГУ МВД по Волгоградской области
