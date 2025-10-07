Расследования

В Волгограде пенсионерка перевела мошенникам 15 миллионов

Расследования 07.10.2025 19:19
0
07.10.2025 19:19


Очередной жертвой телефонных аферистов стала 73-летняя волгоградка - она перевела им рекордную сумму. Мошенники действовали по обкатанной схеме – связались с женщиной по мессенджеру, представились правоохранителями и, под предлогом отмены несанкционированных операций по банковскому счету, убедили пенсионерку перевести деньги на так называемый «безопасный» счет. У женщины на счету было 15 миллионов рублей – средства от продажи квартиры. Волгоградка обналичила деньги в банке и, несмотря на то, что сотрудники пытались убедить ее не делать этого, она выполнила все инструкции мошенников.

По данному факту возбуждено уголовное дело, полиция устанавливает личности злоумышленников. В ГУ МВД по Волгоградской области уже в который раз напоминают, что сотрудники банков,  правоохранительных органов и других организаций не звонят по телефону с какими-либо просьбами обезопасить денежные средства и уж тем более не связываются в мессенджерах.

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
07.10.2025 19:31
Расследования 07.10.2025 19:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.10.2025 12:11
Расследования 07.10.2025 12:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.10.2025 11:08
Расследования 07.10.2025 11:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.10.2025 15:04
Расследования 06.10.2025 15:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.10.2025 14:23
Расследования 06.10.2025 14:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.10.2025 13:24
Расследования 06.10.2025 13:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.10.2025 12:28
Расследования 06.10.2025 12:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.10.2025 08:12
Расследования 06.10.2025 08:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.10.2025 12:57
Расследования 05.10.2025 12:57
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.10.2025 21:37
Расследования 04.10.2025 21:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.10.2025 20:06
Расследования 04.10.2025 20:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.10.2025 19:41
Расследования 04.10.2025 19:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.10.2025 13:42
Расследования 04.10.2025 13:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.10.2025 10:34
Расследования 04.10.2025 10:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.10.2025 14:28
Расследования 03.10.2025 14:28
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:05
В страшном ДТП на юге Волгограда погибли двоеСмотреть фотографии
21:39
Череда дождей начинается в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:20
Из Казахстана в Волгоградскую область завезли партию «серых» мотоцикловСмотреть фотографииCмотреть видео
21:02
Волгоградские дзюдоисты привезли четыре бронзовые медали из МайкопаСмотреть фотографии
20:36
Три допэлектрички назначили в день матча России и Ирана в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:18
В ХМАО нашли водителя, нагло нарушившего ПДД в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
19:52
Похороны экс-игрока «Ротора» Максима Бондаренко пройдут 11 октябряСмотреть фотографии
19:31
«Он по газам – и по ней проехался»: мать погибшей от наезда BMW волгоградки услышала страшные подробности ДТПСмотреть фотографии
19:19
В Волгограде пенсионерка перевела мошенникам 15 миллионовСмотреть фотографии
17:38
В Волгограде к концу года начнётся четвёртый этап расширения платных парковокСмотреть фотографии
17:35
«Вы ещё моего брата из Америки не видели»: матч России в Волгограде анонсировали промо-роликомСмотреть фотографииCмотреть видео
17:19
Шести тысячам волгоградцев напомнили о безопасном поведении рядом ж/д дорогойСмотреть фотографии
17:10
Должный контроль или «активизм мозга»? Конфликт в гимназии №1 расколол родителей и поставил под угрозу детейСмотреть фотографии
16:34
Власти Волгограда рассказали о причинах ДТП с 13 автомобилями на 3-й ПродольнойСмотреть фотографии
15:49
В Волгограде абоненты массово лишились мобильного интернетаСмотреть фотографии
14:39
Почти волшебство: под Волгоградом школьникам показали, как мусор превращают во вторсырьеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:21
В Волгограде 13 автомобилей лишились колёс на мосту через р. ЦарицуСмотреть фотографииCмотреть видео
13:46
Под Волгоградом вышел из строя паромСмотреть фотографии
13:39
Слюсарь назвал критически опасным состояние систем ЖКХ в регионеСмотреть фотографии
13:36
ВШЭ обновит для Волгограда дорожно-транспортную модельСмотреть фотографии
12:54
Волгоградские чекисты побывали на родине погибшего в Чечне коллегиСмотреть фотографии
12:50
Волгоградца оштрафовали на 5 тысяч за потасовку с врачомСмотреть фотографии
12:35
В волгоградской городской электричке состоялся музыкальный «Квиз-экспресс»Смотреть фотографии
12:25
«По дну можно ходить пешком»: волгоградцы засняли жуткие кадры высохших ериков и озёр на СарпинскомСмотреть фотографииCмотреть видео
12:11
Адвокаты Пака в суде представят доказательства в его защитуСмотреть фотографии
12:02
При поддержке «Красного октября» начали обучение 100 первокурсников профильных колледжейСмотреть фотографии
11:27
В Волгограде скончался доцент ВолгГТУ Александр ЧерныхСмотреть фотографии
11:08
В Волгограде начали производить свои трамваиСмотреть фотографии
10:52
В Волгограде попал на видео наезд иномарки на 10-летнего велосипедистаСмотреть фотографииCмотреть видео
09:27
Волгоградцам рассказали, как не переплачивать за электроотопление зимойСмотреть фотографии
 