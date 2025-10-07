В Волгограде пенсионерка перевела мошенникам 15 миллионов





Очередной жертвой телефонных аферистов стала 73-летняя волгоградка - она перевела им рекордную сумму. Мошенники действовали по обкатанной схеме – связались с женщиной по мессенджеру, представились правоохранителями и, под предлогом отмены несанкционированных операций по банковскому счету, убедили пенсионерку перевести деньги на так называемый «безопасный» счет. У женщины на счету было 15 миллионов рублей – средства от продажи квартиры. Волгоградка обналичила деньги в банке и, несмотря на то, что сотрудники пытались убедить ее не делать этого, она выполнила все инструкции мошенников.

По данному факту возбуждено уголовное дело, полиция устанавливает личности злоумышленников. В ГУ МВД по Волгоградской области уже в который раз напоминают, что сотрудники банков, правоохранительных органов и других организаций не звонят по телефону с какими-либо просьбами обезопасить денежные средства и уж тем более не связываются в мессенджерах.



