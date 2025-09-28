



В Тракторозаводском и Ворошиловском районах Волгограда муниципалитет планирует избавить городское лесничество от свалок. Накануне власти объявили о поиске подрядчика для ликвидации 10 несанкционированных мест скопления отходов.

С помощью коммерсантов мусорные завалы должны исчезнуть с земельных участков вблизи Вишнёвой балки, а также у 3-й Продольной магистрали неподалёку от развязки на пересечении с ул. Ангарской. В общей сложности специалистам предстоит вывезти 651 кубометр отходов производства и потребления, относящихся к IV-V классам опасности, с территории площадью 4,4 га.

Отметим, исполнителя отберут в первой декаде октября 2025 года. Произвести работы он должен будет в течение 30 суток. На эти цели из бюджета выделено 1,3 млн рублей.

Фото из архива ИА «Высота 102»