В Волгоградской области начали обогрев 14 муниципалитетов

Волгоградская область уже на 98% готова к отопительному сезону, а областная столица – на 99%. Такие данные озвучил накануне, 7 октября, зампредседателя областного комитета ЖКХ Александр Бородин.
На утро 8 октября тепло стало досрочно поступать в 14 муниципалитетов. Отопительный сезон стартовал в Алексеевском, Городищенском, Даниловском, Клетском, Кумылженском, Нехаевском, Новониколаевском, Ленинском, Урюпинском районах, Новоаннинском, Михайловском, Котовском и Камышинском районах, а также в Волгограде.
В первую очередь теплоресурс появится в учреждениях социальной сферы — детских садах, школах, больницах и т.д. Муниципалитет вправе самостоятельно принимать решение о подаче тепла при соблюдении ряда условий — в течение пяти суток среднесуточная температура воздуха не должна превышать 8 градусов по Цельсию.