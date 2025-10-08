«Он хотел помочь своей стране»: 18-летний Артем Турхановский из Волгограда геройски погиб на СВО

- Артем родился 12 января 2006 года. Учился в школе №35, занимался дзюдо. После девятого класса поступил в колледж на электрика. А когда пришло время идти в армию, решил, что сразу пойдет на контракт. Честно, я его отговаривал, но он сказал, что не поменяет своего решения. И 3 марта 2024 года он подписал контракт с Министерством обороны, - вспоминает Александр.

Потом была учебка в Ростове, где молодой человек получил звание рядового в минометной роте, а через некоторое время Артем оказался уже «за ленточкой».

Известие о том, что Артем пропал без вести, пришло в сентябре прошлого года. Молодой человек с группой выполнял боевое задание в районе населенного пункта Белогоровка. Год никаких известий о судьбе Артема не было. И лишь недавно пришла страшная весть – анализ ДНК подтвердил, что сын Александра погиб.

- Мы ходили с ним часто в тир, он с детства имел представление, что такое стрелковое оружие, - делится Александр. – Он рос без мамы, она умерла, когда ему было 9 лет. Я старался воспитывать его как мужчину. Вот он и пошел на СВО, хотел помочь своей стране.

– Я была классным руководителем у Артема в девятом классе, после окончания которого он поступил в колледж, – рассказывает педагог школы №35 Елена Владимировна Сазонова. – Но он продолжал дружить с одноклассниками, которые остались в десятом классе, часто заглядывал в школу. Он ведь приходил к нам за несколько дней до того, как ушел на СВО. До сих пор в глазах стоит как живой. Артем был очень заботливым. Он иногда предупреждал, что может опоздать на уроки - ездил в Новый Рогачик, где жила его бабушка. Женщина после смерти дочери, мамы Артема, осталась одна, и он ей часто помогал, например, картошку сажал.

По словам Елены Владимировны, и она, и друзья Артема, узнав, что он пропал без вести, до последнего надеялись, что он жив.

- Когда происходили обмены пленными, мы с замиранием сердца всматривались в лица на кадрах, хотели найти Артема. Думали, вдруг он попал в плен? К сожалению, случилось самое страшное. Невозможно поверить, что Артема больше нет, - еле сдерживает слезы учитель.





Лучший друг Артема Николай Шишкин вспоминает, каким был его товарищ.

- Он был надежным, честным и верным. Был честен даже, когда правда была неприятной. Всегда разделял мои переживания и радовался моим успехам. Его дружба никогда не требовала взаимной выгоды. Всегда готов был поддержать в трудной ситуации, а я всегда знал, что он не предаст, - говорит Николай.