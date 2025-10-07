Слюсарь назвал критически опасным состояние систем ЖКХ в регионе





Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь назвал критическмм состояние коммунальной инфраструктуры региона, передает Привет-Ростов. По данным издания, износ сетей достигает 70–80%.

По уточненным данным издания, вопрос обсуждался на встрече Юрия Слюсаря с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Глава Ростовского региона подчеркнул на мероприятии, что дальнейшая эксплуатация систем ЖКХ в стекущей ситуации представляет угрозу для безопасности ростовчан.

– Для решения проблемы потребуется активное участие региона в федеральных программах, направленных на обновление инженерных систем, – пишет издание со ссылкой на губенатора. –Уже ведутся подготовительные работы по включению области в федеральные проекты, в том числе модернизация ливневой канализации и очистных сооружений, которые позволят улучшить водоснабжение в отдельных городах региона.

Приступить к обновлению систем в Ростовской области планируют с 2026 года.

Фото: Юрий Слюсарь / t.me