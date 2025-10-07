Общество

В Волгограде абоненты массово лишились мобильного интернета

Общество 07.10.2025 15:49
0
07.10.2025 15:49

7 октября жители Волгограда массово столкнулись с перебоями в работе связи. Во второй половине дня ограничен оказался доступ в мобильный интернет.

- Приложения на телефоне не грузятся с 13:30. Не работают ни мессенджеры, ни браузер, - рассказала журналистам одна из жительниц Центрального района.

Волгоградка лишилась выхода в сеть, находясь на работе, когда не смогла вызвать такси, чтобы добраться домой. О схожих проблемах сообщают и другие жители областного центра. Жалобы приходят от абонентов всех крупных операторов связи.

Напомним, ранее редакция уже неоднократно сообщала со ссылкой на администрацию Волгоградской области, что для обеспечения безопасности на территории региона могут вводиться временные ограничения на работу мобильной связи. Последний раз на перебои с доступом во всемирную паутину волгоградцы жаловались 6 октября.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
07.10.2025 17:19
Общество 07.10.2025 17:19
Комментарии 0

0
Далее
Общество
07.10.2025 17:10
Общество 07.10.2025 17:10
Комментарии

0
Далее
Общество
07.10.2025 14:39
Общество 07.10.2025 14:39
Комментарии 0

0
Далее
Общество
07.10.2025 13:46
Общество 07.10.2025 13:46
Комментарии

0
Далее
Общество
07.10.2025 13:06
Общество 07.10.2025 13:06
Комментарии 0

0
Далее
Общество
07.10.2025 12:54
Общество 07.10.2025 12:54
Комментарии

0
Далее
Общество
07.10.2025 12:50
Общество 07.10.2025 12:50
Комментарии

0
Далее
Общество
07.10.2025 12:35
Общество 07.10.2025 12:35
Комментарии 0

0
Далее
Общество
07.10.2025 12:25
Общество 07.10.2025 12:25
Комментарии

0
Далее
Общество
07.10.2025 11:27
Общество 07.10.2025 11:27
Комментарии

0
Далее
Общество
07.10.2025 09:27
Общество 07.10.2025 09:27
Комментарии 0

0
Далее
Общество
07.10.2025 08:22
Общество 07.10.2025 08:22
Комментарии

0
Далее
Общество
07.10.2025 07:10
Общество 07.10.2025 07:10
Комментарии

0
Далее
Общество
07.10.2025 06:38
Общество 07.10.2025 06:38
Комментарии

0
Далее
Общество
07.10.2025 06:14
Общество 07.10.2025 06:14
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:19
Шести тысячам волгоградцев напомнили о безопасном поведении рядом ж/д дорогойСмотреть фотографии
17:10
Должный контроль или «активизм мозга»? Конфликт в гимназии №1 расколол родителей и поставил под угрозу детейСмотреть фотографии
16:34
Власти Волгограда рассказали о причинах ДТП с 13 автомобилями на 3-й ПродольнойСмотреть фотографии
15:49
В Волгограде абоненты массово лишились мобильного интернетаСмотреть фотографии
14:39
Почти волшебство: под Волгоградом школьникам показали, как мусор превращают во вторсырьеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:21
В Волгограде 13 автомобилей лишились колёс на мосту через р. ЦарицуСмотреть фотографииCмотреть видео
13:46
Под Волгоградом вышел из строя паромСмотреть фотографии
13:39
Слюсарь назвал критически опасным состояние систем ЖКХ в регионеСмотреть фотографии
13:36
ВШЭ обновит для Волгограда дорожно-транспортную модельСмотреть фотографии
12:54
Волгоградские чекисты побывали на родине погибшего в Чечне коллегиСмотреть фотографии
12:50
Волгоградца оштрафовали на 5 тысяч за потасовку с врачомСмотреть фотографии
12:35
В волгоградской городской электричке состоялся музыкальный «Квиз-экспресс»Смотреть фотографии
12:25
«По дну можно ходить пешком»: волгоградцы засняли жуткие кадры высохших ериков и озёр на СарпинскомСмотреть фотографииCмотреть видео
12:11
Адвокаты Пака в суде представят доказательства в его защитуСмотреть фотографии
12:02
При поддержке «Красного октября» начали обучение 100 первокурсников профильных колледжейСмотреть фотографии
11:27
В Волгограде скончался доцент ВолгГТУ Александр ЧерныхСмотреть фотографии
11:08
В Волгограде начали производить свои трамваиСмотреть фотографии
10:52
В Волгограде попал на видео наезд иномарки на 10-летнего велосипедистаСмотреть фотографииCмотреть видео
09:27
Волгоградцам рассказали, как не переплачивать за электроотопление зимойСмотреть фотографии
08:42
Расчищенная за 200 млн река в Волгоградской области превратилась в фекальную лужуСмотреть фотографии
08:22
Приглашения в реестр воинского учета стали получать неслужившие волгоградцыСмотреть фотографии
07:38
Минобороны: силы ПВО сбили 184 БПЛА над регионами РоссииСмотреть фотографии
07:10
Волгоградскую область проверили на радиациюСмотреть фотографии
07:00
В Госдуме планируют ввести законопроект о защите от взыскания доходов участников СВОСмотреть фотографии
06:38
Бочаров: в Городищенском районе работают саперы после отражения атаки БПЛАСмотреть фотографии
06:14
В Волгограде Росавиация вводила трёхчасовой запрет на работу аэропортаСмотреть фотографии
06:05
В Волгоградской области беспилотная опасность действует более 6 часовСмотреть фотографии
21:12
ИИ проконтролирует работу мусорщиков в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:42
Родным 19 штурмовиков передали ордена и медали под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:21
Путин обновил состав судов Волгограда и областиСмотреть фотографии
 