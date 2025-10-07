В Волгограде абоненты массово лишились мобильного интернета

7 октября жители Волгограда массово столкнулись с перебоями в работе связи. Во второй половине дня ограничен оказался доступ в мобильный интернет.

- Приложения на телефоне не грузятся с 13:30. Не работают ни мессенджеры, ни браузер, - рассказала журналистам одна из жительниц Центрального района.

Волгоградка лишилась выхода в сеть, находясь на работе, когда не смогла вызвать такси, чтобы добраться домой. О схожих проблемах сообщают и другие жители областного центра. Жалобы приходят от абонентов всех крупных операторов связи.

Напомним, ранее редакция уже неоднократно сообщала со ссылкой на администрацию Волгоградской области, что для обеспечения безопасности на территории региона могут вводиться временные ограничения на работу мобильной связи. Последний раз на перебои с доступом во всемирную паутину волгоградцы жаловались 6 октября.