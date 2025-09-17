Депутаты Волгоградской области выступили с инициативой об усилении государственного экологического контроля в области охраны и использования охотресурсов, особо охраняемых природных территорий, животного мира и рыболовства. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующий вопрос был рассмотрен на заседании профильного комитета областной думы под председательством Ирины Соловьевой. Предложения волгоградских депутатов будут направлены на рассмотрение 43-й Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации (ЮРПА).

Включение государственного экологического контроля в утвержденный Правительством РФ перечень, по мнению Ирины Соловьевой, позволит возобновить надзорные мероприятия с возможностью непосредственного взаимодействия с физическим лицом и снизить количество нарушений в сферах обращений с отходами, охраны атмосферного воздуха и водоемов.

Еще одна инициатива, которая прозвучала на заседании и будет вынесена на рассмотрение ЮРПА, – усиление административной ответственности за нарушение законов в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления. Кроме того, требует внимания и определение допустимого объема забора водных ресурсов как одна из мер по сохранению уникального водного фонда Волгоградской области (инициатива волгоградских законодателей предусматривает внесение корректировок в Водный кодекс РФ).

Ирина Соловьева напомнила, что экологическое благополучие определено президентом России Владимиром Путиным как национальная цель и является одним из приоритетных направлений развития страны.

– Инициативы, которые идут от нашего региона в области экологии, актуальны для всех субъектов России. К сожалению, случаи нарушения природоохранного законодательства до сих пор остаются актуальной проблемой, нанося окружающей среде зачастую необратимый ущерб: незаконные свалки, загрязнение атмосферы, деградация плодородных почв – все это продолжает происходить, – отметила в ходе прошедшего заседания Ирина Соловьева. – Известно, что природа восстанавливается крайне медленно, а в некоторых случаях – не восстанавливается вовсе. На сегодняшний день действующие меры контроля и надзора носят скорее в большинстве своем профилактический характер. Повышение эффективности государственного экологического контроля позволит уполномоченным органам, во-первых, напрямую взаимодействовать с теми, кто не соблюдает закон, а во-вторых, принимать конкретные решения о тяжести нарушений.





В целом, как подчеркнула глава профильного думского комитета, важно повысить ответственность за вред, наносимый почве, воздуху и водным объектам.

– Штрафы должны быть более существенными, а меры воздействия – неотвратимыми. Не менее значимо и совершенствование законодательства в области пользования и защиты водоемов. Определение допустимого объема забора воды из конкретных водных объектов позволит индивидуально и более разумно подходить к их использованию и сохранить для будущих поколений, – подчеркнула Ирина Соловьева.

Кроме всего прочего, на заседании комитета Волгоградской областной думы по экологии, природопользованию и охране окружающей среды в состав Экологического совета предложили включить заместителя руководителя управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия Вячеслава Конограй.

Фото: пресс-служба Волгоградской областной думы