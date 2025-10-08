Волгоград отличился самыми низкими ценами на вторичку

Волгоград стал городом-миллионником с самыми низкими ценами на вторичное жилье среди миллионников. По данным сервиса Яндекс Недвижимость, в сентябре 2025 года в Волгограде медианная цена квадратного метра в сегменте вторичного жилья составила 96 000 рублей. По сравнению с августом динамика стоимости оказалась минимальной и близкой к стагнации: она находилась в пределах половины процента (+0,3%). Объем доступных для покупки предложений в этом сегменте снизился на 1,3% за месяц. Медианная полная стоимость квартиры на вторичном рынке Волгограда составила 4,6 млн рублей, а медианная площадь — 49 кв. м.
Наиболее заметное увеличение стоимости квадратного метра за месяц продемонстрировали Москва (+3,1%; до 383 000 руб.), Санкт-Петербург (+1,2%; до 225 000 руб.), Самара (+1,1%; до 118 000 руб.) и Челябинск (+1,1%; до 101 000 руб.).
Эксперты также отметили, что в сентябре вторичный рынок продемонстрировал оживление активности впервые с апреля. Постепенное возвращение потребителей к вопросу покупки вторичной недвижимости связано с началом цикла снижения ключевой ставки, которое началось в июне, утверждают аналитики.