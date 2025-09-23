Миллиардеру Саввиди предоставят бесплатный проезд в Ростове

В Ростовской области правительство региона планирует присвоить миллиардеру Ивану Саввиди звание Почетный гражданин региона, передает Привет-Ростов. По данным издания, ранее Саввиди уже был удостоен такого звания в Ростове.

Уточняется, что с инициативой в Законодательное собрание Ростовской области обратилось управление по кадровой политике. Вопрос о наделении миллиардера почетным званием в первую очередь будет рассмотрен парламентским комитетом по экономике.

– В случае одобрения [инициативы] Саввиди получит разовую выплату в размере 172 414 рублей и ежемесячную премию по 13 653 рубля. Дополнительно законодательство предусматривает компенсацию проезда и проживания на празднование образования области, если обладатель звания живёт за пределами региона. Обладатели звания также сохраняют право на бесплатный проезд и лекарства в Ростове, что делает статус не только символическим, но и материально поддерживающим, – уточняет редакция ростовского издания.

Фото: Savvidi.ru