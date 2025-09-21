Федеральные новости

Участников спецоперации планируют уравнять в правах

В комитете Госдуме по труду, социальной политике и делам ветеранов одобрен для рассмотрения в первом чтении законопроект, позволяющий присваивать статус ветерана боевых действий участвовавшим в СВО в составе штурмовых подразделений не по контракту, а по соглашению с Минобороны. 

Среди участников специальной военной операции есть те, кто с сентября 2022 года по сентябрь 2023 год заключили с ведомством лишь соглашение. Такие бойцы выполняли задачи в составе добровольческих формирований.

Впоследствии участники таких добровольческих формирований столкнулись с проблемой получения статуса ветерана боевых действий, а в случае получения инвалидности не могли получить статус инвалида боевых действий. 

09:45
В Волгограде на улице Варшавской сгорели два автомобиляСмотреть фотографииCмотреть видео
09:10
Мамаев курган в Волгограде закроют на 6 часов для посетителейСмотреть фотографии
08:35
«Нет мотива»: следователи не нашли виновных в смерти жителя Котово, умершего в подъезде после вызова скоройСмотреть фотографии
08:00
В Волгограде и области на новой неделе синоптики пообещали жару до +30ºСмотреть фотографии
07:30
В Волгограде почтили память Героя России Алексея НагинаСмотреть фотографии
07:03
Участников спецоперации планируют уравнять в правахСмотреть фотографии
06:37
В Михайловке 23-24 сентября пройдут учения с включением сиренСмотреть фотографии
21:15
В Волгограде стартует футбольный турнир памяти легендарного вратаря СССР Льва Яшина Смотреть фотографии
20:38
«Никогда не видела стихию так близко»: известная волгоградка оказалась в эпицентре жуткого лесного пожара в ТурцииСмотреть фотографии
19:16
Победители «Кросса нации» пробежали дистанцию за «Щит и меч Сталинграда»Смотреть фотографии
18:40
Жильцам МКД в Волгограде разрешили не платить за капремонтСмотреть фотографии
18:10
«Работаем ради одного мгновения»: волгоградский художник - о росписи зданий, воспитании зрителей и вандалахСмотреть фотографии
16:54
«Бабье лето» подарит волгоградцам жару до +30Смотреть фотографии
15:33
25 испытаний и «Эверест»: «Гонка Героев» проходит на полигоне под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:27
«Моменты создали, но не реализовали»: «Ротор» на выезде сыграл вничью с «Уралом»Смотреть фотографии
14:22
Донорами костного мозга готовы стать 1100 волгоградцевСмотреть фотографии
14:03
«Кросс нации» собрал свыше тысячи бегунов в ВолжскомСмотреть фотографии
13:40
«Излучала необычайно яркий свет»: в Волгоград из Беларуси привезли чудотворную иконуСмотреть фотографии
13:09
Портрет под «маской», рижские витражи и космический звездочёт: чем уникален волгоградский планетарийСмотреть фотографии
12:35
В Париже призвали выдвинуть игрока «Ротора» Сафронова на премию «Золотой мяч»Смотреть фотографииCмотреть видео
12:07
Пруд в «Родниковой долине» третью неделю захлебывается от нечистот в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:25
На севере Волгограда на два дня ограничат движение на улице ДегтяреваСмотреть фотографии
10:36
Следователи разыскивают пропавшую из пансионата в Волгограде пенсионеркуСмотреть фотографии
10:02
Мопедист погиб на ФАД под колесами грузовика в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:18
МО: над Волгоградской областью сбито 8 украинских БПЛАСмотреть фотографии
09:02
Волгоградка украла забытый у банкомата чужой телефонСмотреть фотографииCмотреть видео
08:40
Росавиация 20 сентября сняла ограничения в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
08:24
В Госдуме не планируют запрещать продажу презервативов волгоградцамСмотреть фотографии
08:10
Четыре авиарейса задерживаются в Волгограде из-за плана «Ковер»Смотреть фотографии
07:58
На проспекте Университетском в Волгограде демонтировали рекламную аркуСмотреть фотографии
 