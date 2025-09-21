Участников спецоперации планируют уравнять в правах





В комитете Госдуме по труду, социальной политике и делам ветеранов одобрен для рассмотрения в первом чтении законопроект, позволяющий присваивать статус ветерана боевых действий участвовавшим в СВО в составе штурмовых подразделений не по контракту, а по соглашению с Минобороны.

Среди участников специальной военной операции есть те, кто с сентября 2022 года по сентябрь 2023 год заключили с ведомством лишь соглашение. Такие бойцы выполняли задачи в составе добровольческих формирований.

Впоследствии участники таких добровольческих формирований столкнулись с проблемой получения статуса ветерана боевых действий, а в случае получения инвалидности не могли получить статус инвалида боевых действий.

