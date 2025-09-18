Федеральные новости

Путин: ветераны СВО смогут получить соцподдержку без заявлений

Федеральные новости 18.09.2025 06:20
0
18.09.2025 06:20


Участникам спецоперации и их семьям начнут без заявлений предоставлять меры социальной поддержки в регионах. Соответствующий порядок поручил разработать президент России Владимир Путин. 

Данное распоряжение главы государства было озвучено в рамках июльского совещания с членами правительства. Перечень всех распоряжений опубликовали на сайте Кремля. 

Путин поручил кабмину, Минобороны и фонду «Защитники Отечества» при участии региональных властей разработать порядок предоставления мер соцподдержки военным в электронном виде через «Госуслуги», в том числе в беззаявительном режиме. 

Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны Андрей Белоусов и его заместители, а также председатель фонда Анна Цивилева. Доложить о выполнении поручения им предстоит до 25 сентября. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Федеральные новости
17.09.2025 21:21
Федеральные новости 17.09.2025 21:21
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
17.09.2025 20:40
Федеральные новости 17.09.2025 20:40
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
17.09.2025 19:40
Федеральные новости 17.09.2025 19:40
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
17.09.2025 18:50
Федеральные новости 17.09.2025 18:50
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
17.09.2025 16:39
Федеральные новости 17.09.2025 16:39
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
17.09.2025 13:50
Федеральные новости 17.09.2025 13:50
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
16.09.2025 20:51
Федеральные новости 16.09.2025 20:51
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
16.09.2025 16:31
Федеральные новости 16.09.2025 16:31
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
16.09.2025 09:31
Федеральные новости 16.09.2025 09:31
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
16.09.2025 08:32
Федеральные новости 16.09.2025 08:32
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
15.09.2025 12:01
Федеральные новости 15.09.2025 12:01
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
12.09.2025 13:39
Федеральные новости 12.09.2025 13:39
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
12.09.2025 07:36
Федеральные новости 12.09.2025 07:36
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
11.09.2025 06:34
Федеральные новости 11.09.2025 06:34
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
10.09.2025 21:10
Федеральные новости 10.09.2025 21:10
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

08:52
Под Волгоградом сняли 5-летний карантин по томатной молиСмотреть фотографии
08:40
Волгоградец получил 2 года «строгача» за нападение на полицейских с пилойСмотреть фотографии
08:25
Овощи и мясо для борща подорожали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:17
Бастрыкин поручил проверить интернат для пожилых в ВолжскомСмотреть фотографии
08:04
Четверо детей заболели бруцеллезом в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:46
Обломки БПЛА повредили 2 частных дома на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
07:31
В Волгограде «черные мусорщики» завалили стройотходами улицу МайкопскуюСмотреть фотографии
07:15
Атаку 11 БПЛА отбили в Волгоградской области 18 сентябряСмотреть фотографии
06:59
Семь вирусов вызвали рост ОРВИ в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:27
Все виды автотоплива резко подорожали в ВолгоградеСмотреть фотографии
06:20
Путин: ветераны СВО смогут получить соцподдержку без заявленийСмотреть фотографии
05:59
Ограничения сняли в волгоградском аэропорту утром 18 сентябряСмотреть фотографии
01:56
В аэропорту Волгограда введен план «Ковер»Смотреть фотографии
21:40
Волгоградская область увековечит память о жертвах фашистского геноцидаСмотреть фотографии
21:21
В России годовая инфляция замедлилась до 8,02%Смотреть фотографии
21:00
В Волгограде на опорах уличного освещения разрешат размещать видеорекламуСмотреть фотографии
20:40
Цена АИ-92 обновила исторический максимум в РоссииСмотреть фотографии
20:20
Некоторых волгоградцев пропустят в самое секретное здание ВолгоградаСмотреть фотографии
20:01
В Волгоградской области реализовали инвестпроект по строительству зернохранилищаСмотреть фотографии
19:40
В России начали выплачивать зарплату цифровыми рублямиСмотреть фотографии
19:02
В Волгограде установили личности избивших подростка в школе №87Смотреть фотографии
18:50
Путин поручил подготовить очередную прямую линиюСмотреть фотографии
18:35
Проехал по голове и телу. В суде назвали жуткие детали наезда BMW Пака на волгоградкуСмотреть фотографии
18:21
Дмитрий Дегтярев возглавил УЭБиПК в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:01
В Волгограде водитель иномарки сбил пешехода и протаранил деревоСмотреть фотографииCмотреть видео
17:23
ЕвроХим-ВолгаКалий усилил работу по переработке мусораСмотреть фотографии
17:08
«Это было непростое решение»: глава ОП Волгограда объяснил повышение тарифов на проездСмотреть фотографии
16:39
Транспортный налог предложили ввести на самокаты для проката и доставкиСмотреть фотографии
16:31
Вспышка ОРВИ прервала очные уроки в 14 школах Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:10
В Камышине семьям погибших участников СВО передали госнаградыСмотреть фотографии
 