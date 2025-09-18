Путин: ветераны СВО смогут получить соцподдержку без заявлений





Участникам спецоперации и их семьям начнут без заявлений предоставлять меры социальной поддержки в регионах. Соответствующий порядок поручил разработать президент России Владимир Путин.

Данное распоряжение главы государства было озвучено в рамках июльского совещания с членами правительства. Перечень всех распоряжений опубликовали на сайте Кремля.

Путин поручил кабмину, Минобороны и фонду «Защитники Отечества» при участии региональных властей разработать порядок предоставления мер соцподдержки военным в электронном виде через «Госуслуги», в том числе в беззаявительном режиме.

Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны Андрей Белоусов и его заместители, а также председатель фонда Анна Цивилева. Доложить о выполнении поручения им предстоит до 25 сентября.