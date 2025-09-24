Федеральные новости

Скандал с рабами в Ростовской области привлек внимание главы СКР

Федеральные новости 24.09.2025 15:01
24.09.2025 15:01


В Ростовской области следователями регионального управления СК России организована проверка сообщений о возможном использовании рабского труда в хуторе Пустошкин, сообщает Привет-Ростов. Соответствующее поручение сотрудникам направил глава российского Следкома Александр Бастрыкин. 

– Информация поступила в региональное управление после публикаций в соцсетях и СМИ о необычных условиях проживания и работы группы людей, – передает ростовское издание. – По данным, которые обсуждались в интернете, на территории домовладения находились 17 человек, среди которых были пожилые граждане и лица, ведущие асоциальный образ жизни. 

Также сообщается, что организаторы  заставляли своих работников выполнять  сельскохозяйственные и другие тяжелые. К тем же, кто выказывал неповиновение или пытался бежать с подворья, применяли физическую силу. 

Александру Бастрыкину ростовские следователи доложат о ходе и результатах расследования напрямую – в центральный аппарат СКР.

