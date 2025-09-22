Федеральные новости

Зрителями «Интервидения» в Москве стали 4 млрд человек по всему миру

22.09.2025 06:31
Международный музыкальный конкурс «Интервидение», прошедший в Москве, смотрели 4 млрд зрителей со всего мира. Об этом сообщили в пресс-службе конкурса. 

- Уникальное музыкальное шоу с дополненной реальностью, 4 млрд зрителей трансляции по всему миру, 500 волонтеров из пяти стран, 23 страны-участницы и только один победитель, - говорится в информации пресс-релиза. 

У зрителей была возможность увидеть не только сами выступления в рамках конкурса, но и закулисную жизнь участников.  В прямом эфире можно транслировались интервью с артистами, гостями, членами жюри и послами «Интервидения», а также обсуждение событий за рамками шоу. 

Финал конкурса прошел в Москве на «Live Арене». Россию представлял SHAMAN с музыкальной композицией Максима Фадеева «Прямо по сердцу». Культурным послом «Интервидения-2025» стал российский хоккеист, капитан клуба НХЛ Washington Capitals Александр Овечкин. Ведущими финала конкурса выступили исполнитель Алексей Воробьев и заслуженная артистка РФ Аида Гарифуллина.

Фото: Интервидение 2025 / t.me

10:10
Волгоградца отправили в колонию за сбыт препарата для эпилептиковСмотреть фотографии
09:45
С Билайном теперь можно создать своего мобильного оператора через онлайн селф-сервисСмотреть фотографии
09:35
Имя фронтовика присвоили новой школе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:32
Волгоградцы сняли на видео «крысиные вечеринки» в ЦПКиОСмотреть фотографииCмотреть видео
08:56
В Волгограде с 22 сентября отменен автобус №2а до АнгарскогоСмотреть фотографии
08:46
В ГД сообщили, какие выплаты повысят волгоградцам в 2026 годуСмотреть фотографии
07:39
Аэрофлот отменил три рейса Волгоград – МоскваСмотреть фотографии
07:27
Три дрона ВСУ ликвидировано силами ПВО в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:08
«Сказали, детей получим только через суд»: под Волгоградом казачья семья жалуется на произвол органов опекиСмотреть фотографии
06:43
Волгоградский парк ЦПКиО появится в известном мультфильмеСмотреть фотографии
06:31
Зрителями «Интервидения» в Москве стали 4 млрд человек по всему мируСмотреть фотографии
06:29
Волгоградцы в октябре получат пенсии досрочноСмотреть фотографии
05:56
План «Ковер» отменен в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
05:37
Аэропорт Волгограда остается закрытым по решению РосавиацииСмотреть фотографии
22:16
В Волгограде силовики из пяти стран сыграли в футбол на турнире памяти Льва ЯшинаСмотреть фотографии
21:15
В МВД пояснили, как отличить письма Госуслуг от фишингаСмотреть фотографии
20:40
Академик РАН спрогнозировал в России пик заболеваемости гриппом в декабреСмотреть фотографии
20:00
«Малыши резвятся, а подростки воруют вещи»: волгоградский биолог показала удивительную жизнь лисицСмотреть фотографии
19:20
«Подлежат утилизации»: власти Волгограда предостерегли горожан от самовольного захоронения питомцевСмотреть фотографии
18:40
Бастрыкин потребовал разобраться с исчезновением разворотного кольца в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:00
Юная волгоградка перечислила с карты отца мошенникам почти 600 тысяч рублейСмотреть фотографии
17:20
От цели перевода до внешности получателя: сотрудники банков засыпали вопросами снимающих деньги волгоградцевСмотреть фотографии
16:44
В Волгограде полиция задержала ростовчанку, подозреваемую в поджоге двух иномарокСмотреть фотографии
16:22
Кириенко и Бочаров встретились с участниками финала «Зарницы 2.0»Смотреть фотографии
16:03
В центре Волгограда полиция задержала юных возмутителей порядкаСмотреть фотографии
15:25
В Волгограде неаккуратный байкер протаранил иномарку и покалечил свою пассажиркуСмотреть фотографииCмотреть видео
14:50
В Волгограде 21 сентября прощаются с создательницей музея «Память» Натальей СилантьевойСмотреть фотографии
14:16
Сергей Кириенко и Андрей Бочаров дали старт финальной стадии проекта «Сталинградский призыв»Смотреть фотографииCмотреть видео
13:42
В Волгоградской области стартовал финал «Зарницы 2.0»Смотреть фотографии
13:31
«Молодёжь очень ценит свое личное время»: hr-специалист о самых востребованных профессиях и кадровом голодеСмотреть фотографии
 