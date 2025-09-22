Зрителями «Интервидения» в Москве стали 4 млрд человек по всему миру





Международный музыкальный конкурс «Интервидение», прошедший в Москве, смотрели 4 млрд зрителей со всего мира. Об этом сообщили в пресс-службе конкурса.

- Уникальное музыкальное шоу с дополненной реальностью, 4 млрд зрителей трансляции по всему миру, 500 волонтеров из пяти стран, 23 страны-участницы и только один победитель, - говорится в информации пресс-релиза.

У зрителей была возможность увидеть не только сами выступления в рамках конкурса, но и закулисную жизнь участников. В прямом эфире можно транслировались интервью с артистами, гостями, членами жюри и послами «Интервидения», а также обсуждение событий за рамками шоу.

Финал конкурса прошел в Москве на «Live Арене». Россию представлял SHAMAN с музыкальной композицией Максима Фадеева «Прямо по сердцу». Культурным послом «Интервидения-2025» стал российский хоккеист, капитан клуба НХЛ Washington Capitals Александр Овечкин. Ведущими финала конкурса выступили исполнитель Алексей Воробьев и заслуженная артистка РФ Аида Гарифуллина.

