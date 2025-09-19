Федеральные новости

Ипотеку для многодетных предложили сделать доступнее

Федеральные новости 19.09.2025 19:43
0
19.09.2025 19:43


В Госдуме рассмотрят законопроект, предполагающий снижение ипотечной ставки до 4% при рождении третье ребенка. Об этом сообщил ТАСС председатель комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков. 

Депутатом уточняется, что снижение ставки будет действовать также при рождении первого и второго ребенка. Так, при рождении первого ставку планируют снизить до 12%, а при рождении второго - до 6%.

- Там разные «лестницы» могут быть. Есть предложение, чтобы все-таки не 12% сделать при рождении первого ребенка, а 10%, поскольку ставка снижается. Мол, 12% уже будет бессмысленно — когда примем закон, может, рыночная ставка будет 12%, - рассказал Аксаков. 

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Федеральные новости
19.09.2025 14:35
Федеральные новости 19.09.2025 14:35
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
18.09.2025 11:27
Федеральные новости 18.09.2025 11:27
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
18.09.2025 06:20
Федеральные новости 18.09.2025 06:20
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
17.09.2025 21:21
Федеральные новости 17.09.2025 21:21
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
17.09.2025 20:40
Федеральные новости 17.09.2025 20:40
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
17.09.2025 19:40
Федеральные новости 17.09.2025 19:40
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
17.09.2025 18:50
Федеральные новости 17.09.2025 18:50
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
17.09.2025 16:39
Федеральные новости 17.09.2025 16:39
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
17.09.2025 13:50
Федеральные новости 17.09.2025 13:50
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
16.09.2025 20:51
Федеральные новости 16.09.2025 20:51
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
16.09.2025 16:31
Федеральные новости 16.09.2025 16:31
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
16.09.2025 09:31
Федеральные новости 16.09.2025 09:31
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
16.09.2025 08:32
Федеральные новости 16.09.2025 08:32
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
15.09.2025 12:01
Федеральные новости 15.09.2025 12:01
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
12.09.2025 13:39
Федеральные новости 12.09.2025 13:39
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:32
Волгоградец Михаил Дымаренко завоевал титул лучшего водителя трамваяСмотреть фотографии
19:57
В Волжском чиновники и депутаты устроили марш-бросок на инвалидных коляскахСмотреть фотографииCмотреть видео
19:43
Ипотеку для многодетных предложили сделать доступнееСмотреть фотографии
19:16
В массовой аварии на ФАД под Волгоградом погиб водитель Skoda OctaviaСмотреть фотографии
19:03
Волгоградец кулаками чуть не отправил на тот свет знакомогоСмотреть фотографии
19:00
Близняшки из Бурятии, рассказавшие о своей мечте Путину, прыгнули с парашютом в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
18:55
В Волгоградской облдуме предложили усилить контроль за коммунальщикамиСмотреть фотографии
17:57
Появилось видео момента наезда иномарки на двоих детей в ВолжскомСмотреть фотографииCмотреть видео
17:46
Суд признал вину диспетчеров «112» по делу о «сливе» покойников похоронной службеСмотреть фотографии
17:01
В Волжском мошенницу-универсала приговорили к 4 годамСмотреть фотографии
16:36
Волгоградке отморозили часть живота на сеансе криолиполизаСмотреть фотографии
15:35
В Волжском осудят няню, накормившую младенца смертельными макаронамиСмотреть фотографии
15:22
«Свое, китайское»: картофель из Азии остановил инфляцию в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:52
В Волгограде ребёнок угодил в больницу после прогулки в детском садуСмотреть фотографии
14:35
Минстрой разрешил дорожникам укладывать асфальт в плохую погодуСмотреть фотографии
13:58
119 медиков отправятся лечить селян в ЦРБ Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:26
В Котово отключили воду в домах, где ее нет уже три неделиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:13
В музее Волгограда открыли выставку о воинах-астраханцахСмотреть фотографии
12:55
Яндекс Погода: летняя жара придет в Волгоград в конце сентябряСмотреть фотографии
12:37
«Видеть меня не хочет»: пропавшая волгоградка после обнаружения не хочет встречаться с мужемСмотреть фотографии
11:51
Четверка волгоградских топ-менеджеров в Москве обжаловала арестСмотреть фотографии
11:28
В Волгограде 20 сентября на час перекроют Университетский проспектСмотреть фотографии
11:20
ЕвроХим-ВолгаКалий и Фонд Мельниченко рассказали волгоградцам о том, как устроен рудникСмотреть фотографии
11:07
Уроженца Урюпинска Серебрякова осудят за теракт в Москве и производство СВУСмотреть фотографииCмотреть видео
10:54
В Новоаннинском «Лада» на полном ходу впечаталась в «буханку»Смотреть фотографии
10:04
В Волжском приостановили работу организатора ярмарки за нарушение СанПиНСмотреть фотографии
09:56
Жителя Котово осудили на 2,5 года за поддержку теракта в ДербентеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:40
Матч «Ротора» с «Нефтехимиком» перенесли с «Волгоград Арены»Смотреть фотографии
09:22
В центре Волгограда перекроют движение из-за Кросса НацииСмотреть фотографии
09:00
Причины нехватки поваров в Волгоградской области назвали в hh.ruСмотреть фотографии
 