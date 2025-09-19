Ипотеку для многодетных предложили сделать доступнее





В Госдуме рассмотрят законопроект, предполагающий снижение ипотечной ставки до 4% при рождении третье ребенка. Об этом сообщил ТАСС председатель комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Депутатом уточняется, что снижение ставки будет действовать также при рождении первого и второго ребенка. Так, при рождении первого ставку планируют снизить до 12%, а при рождении второго - до 6%.

- Там разные «лестницы» могут быть. Есть предложение, чтобы все-таки не 12% сделать при рождении первого ребенка, а 10%, поскольку ставка снижается. Мол, 12% уже будет бессмысленно — когда примем закон, может, рыночная ставка будет 12%, - рассказал Аксаков.

