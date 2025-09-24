Федеральные новости

Названо количество квартир, уничтоженных взрывом в Саратове

В Саратове назвали количество квартир, уничтоженных взрывом в жилом доме на ул. Блинова. Как сообщает ИА «СарИнформ» со ссылкой на саратовскую мэрию, не подлежат восстановлению 39 жилых помещений. 

Сообщается также, что собственников данных квартир местные власти решили освободить от уплаты налогов за 2024-2025 годы. При этом чиновники подсчитали, сколько недополучит из-за этого бюджет Саратова. 

– 56 тысяч рублей – выпадающие доходы [городского бюджета], – цитирует издание замглавы Саратова. 

Ранее сообщалось, что взрыв в доме №2 на ул. Блинова в Саратове прогремел утром 25 июля. В результате обрушения подъезда под завалами погибли 7 человек. 

