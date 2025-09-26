Расследования

Замглавы Минтранса Филиппов приехал с проверкой в Волгоград

Расследования 26.09.2025 18:46
26.09.2025 18:46


Волгоград 26 сентября с рабочим визитом посети  заместитель министра транспорта РФ Евгений Филиппов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на администрацию губернатора, Филиппов ознакомился с работой по обеспечению безопасности на крупных объектах транспортной инфраструктуры. 

Обязательным пунктом в деловой программе Евгения Филиппова стало посещение главной высоты России – Мамаева кургана. Здесь в сопровождении замгубернатора Александра Дорждеева и главы облкомтранса Анатолия Васильева он возложил цветы к Вечному огню в Зале Воинской Славы, почтив память защитников Отечества.


Находясь в Волгограде, Евгений Филиппов также провел рабочее совещание. В нем приняли участие руководители структурных подразделений Минтранса РФ, профильных ведомств и организаций ЮФО и СКФО. Ключевой темой повестки стала защищенность объектов транспортного комплекса в субъектах страны.

Напомним, что в июле Волгоградскую область посетил первый заместитель Министра транспорта России Валентин Иванов. Как сообщало ИА «Высота 102», федеральный чиновник совершил поездку на скоростном трамвае от «Волгоград Арены» до станции Комсомольской и «на бумаге» ознакомился с основными дорожными проектами Волгоградского региона. Также Валентин Иванов лично ознакомился с ходом строительства обхода Волгограда.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области 

