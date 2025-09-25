Цена АИ-92 снова обновила исторический максимум в России





Стоимость бензина АИ-92 25 сентября по индексу европейской части России, по которому рассчитывают компенсацию нефтяным компаниям разницы между экспортными ценами и ценами внутри страны, достигла уровня 73 840 рублей. Об этом сообщается на сайте биржи.

Предыдущий исторический максимум цены на данный вид топлива был достигнут 17 сентября. Тогда стоимость тонны достигла 73 208 рублей.

В то же время цена на бензин Аи-95 выросла на 0,5% - 79 788 тысяч рублей за тонну. Стоимость дизельного топлива снизилась на 0,17% - до 71 940 тысяч рублей за тонну.

