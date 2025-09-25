Федеральные новости

Цена АИ-92 снова обновила исторический максимум в России

Федеральные новости 25.09.2025 20:48
0
25.09.2025 20:48


Стоимость бензина АИ-92 25 сентября по индексу европейской части России, по которому рассчитывают компенсацию нефтяным компаниям разницы между экспортными ценами и ценами внутри страны, достигла  уровня 73 840 рублей. Об этом сообщается на сайте биржи. 

Предыдущий исторический максимум цены на данный вид топлива был достигнут 17 сентября. Тогда стоимость тонны достигла 73 208 рублей. 

В то же время цена на бензин Аи-95 выросла на 0,5% - 79 788 тысяч рублей за тонну. Стоимость дизельного топлива  снизилась на 0,17% - до 71 940 тысяч рублей за тонну.

