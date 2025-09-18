Федеральные новости

Путин отметил орденами погибших при налете БПЛА саратовцев

Федеральные новости 18.09.2025 11:27
0
18.09.2025 11:27


Жителей Саратовской области, погибших при налете беспилотников ВСУ, отметил государственными наградами Владимир Путин. Об этом со ссылкой на опубликованный указ главы государства сообщило ИА «СарИнформ». 

 За мужество и самоотверженность при исполнении профессионального долга орденами Мужества посмертно награждены сотрудники Саратовского областного радиотелевизионного передающего центра, – сообщает издание. – Это водитель Артем Малетин и инженер средств радио и телевидения аварийно-профилактической группы цеха в Балашове Кирилл Машинистов. 

Как уточняют корреспонденты, в марте 2025 года они восстанавливали объекты телерадиовещания в Херсонской области и погибли при налете беспилотника.

Фото: пресс-служба Кремля

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Федеральные новости
18.09.2025 06:20
Федеральные новости 18.09.2025 06:20
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
17.09.2025 21:21
Федеральные новости 17.09.2025 21:21
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
17.09.2025 20:40
Федеральные новости 17.09.2025 20:40
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
17.09.2025 19:40
Федеральные новости 17.09.2025 19:40
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
17.09.2025 18:50
Федеральные новости 17.09.2025 18:50
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
17.09.2025 16:39
Федеральные новости 17.09.2025 16:39
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
17.09.2025 13:50
Федеральные новости 17.09.2025 13:50
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
16.09.2025 20:51
Федеральные новости 16.09.2025 20:51
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
16.09.2025 16:31
Федеральные новости 16.09.2025 16:31
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
16.09.2025 09:31
Федеральные новости 16.09.2025 09:31
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
16.09.2025 08:32
Федеральные новости 16.09.2025 08:32
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
15.09.2025 12:01
Федеральные новости 15.09.2025 12:01
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
12.09.2025 13:39
Федеральные новости 12.09.2025 13:39
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
12.09.2025 07:36
Федеральные новости 12.09.2025 07:36
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
11.09.2025 06:34
Федеральные новости 11.09.2025 06:34
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:23
В Волгоградской области 18 сентября прощаются с двумя бойцами СВОСмотреть фотографии
12:55
«Уже и днём воют»: шакалы и лисицы нападают на хутора в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:53
В Волжском двоих детей сбили на пешеходном переходеСмотреть фотографии
12:34
В Волгограде автолюбителям грозят штрафы за брошенные у мусорных площадок автомобилиСмотреть фотографии
12:29
Волгоградцу дали 2,5 года «строгача» за оставленный без связи микрорайонСмотреть фотографии
12:17
Юные поджигатели спалили сено в Волгоградской области на 7 млнСмотреть фотографии
11:51
Молодых беспредельщиков осудят в Волгограде за гоп-стоп с поджиганием волосСмотреть фотографии
11:35
В Волгограде две иномарки не поделили перекрёсток на Белом аистеСмотреть фотографии
11:28
В Волгограде осудили двух студентов за кражу детского питания из «Ленты»Смотреть фотографии
11:27
Путин отметил орденами погибших при налете БПЛА саратовцевСмотреть фотографии
10:22
Новый размер родительской платы за детсады установили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:02
Вдыхают вторую жизнь: в Волгограде начался пилотный проект по обновлению старых трамваевСмотреть фотографии
09:47
В ЦПКиО Волгограда по подиуму пройдут древнерусские красавицыСмотреть фотографии
09:37
«Девятый год скитаюсь по квартирам»: в Калаче-на-Дону жильцов «авариек» расселили в непригодную новостройкуСмотреть фотографии
08:52
Под Волгоградом сняли 5-летний карантин по томатной молиСмотреть фотографии
08:40
Волгоградец получил 2 года «строгача» за нападение на полицейских с пилойСмотреть фотографии
08:25
Овощи и мясо для борща подорожали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:17
Бастрыкин поручил проверить интернат для пожилых в ВолжскомСмотреть фотографии
08:04
Четверо детей заболели бруцеллезом в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:46
Обломки БПЛА повредили 2 частных дома на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
07:31
В Волгограде «черные мусорщики» завалили стройотходами улицу МайкопскуюСмотреть фотографии
07:15
Атаку 11 БПЛА отбили в Волгоградской области 18 сентябряСмотреть фотографии
06:59
Семь вирусов вызвали рост ОРВИ в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:27
Все виды автотоплива резко подорожали в ВолгоградеСмотреть фотографии
06:20
Путин: ветераны СВО смогут получить соцподдержку без заявленийСмотреть фотографии
05:59
Ограничения сняли в волгоградском аэропорту утром 18 сентябряСмотреть фотографии
01:56
В аэропорту Волгограда введен план «Ковер»Смотреть фотографии
21:40
Волгоградская область увековечит память о жертвах фашистского геноцидаСмотреть фотографии
21:21
В России годовая инфляция замедлилась до 8,02%Смотреть фотографии
21:00
В Волгограде на опорах уличного освещения разрешат размещать видеорекламуСмотреть фотографии
 