Путин отметил орденами погибших при налете БПЛА саратовцев

– За мужество и самоотверженность при исполнении профессионального долга орденами Мужества посмертно награждены сотрудники Саратовского областного радиотелевизионного передающего центра, – сообщает издание. – Это водитель Артем Малетин и инженер средств радио и телевидения аварийно-профилактической группы цеха в Балашове Кирилл Машинистов.

Как уточняют корреспонденты, в марте 2025 года они восстанавливали объекты телерадиовещания в Херсонской области и погибли при налете беспилотника.

Фото: пресс-служба Кремля