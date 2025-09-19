Федеральные новости

Минстрой разрешил дорожникам укладывать асфальт в плохую погоду

Федеральные новости 19.09.2025 14:35
В Минстрое высказались за укладку асфальта в плохую погоду в пользу экономии времени. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ответ замглавы Минстроя Сергея Музыченко на обращение депутата Госдумы Владимира Плякина.

Ранее депутат ГД в своем Telegram-канале сообщил об обращении к Минстрою, прикрепив видео, где производилась укладка асфальта в плохую погоду. Ответ от министерства не заставил себя долго ждать. 

- Введение запрета на проведение таких работ приведет к невозможности проведения строительных работ в большую часть времени года и, как следствие, увеличению сроков проведения таких работ, - пояснил замминистра Музыченко депутату. 

Также он уточнил, что требования к проведению работ в неблагоприятных условиях уже были установлены стандартами ранее. По его словам, укладка асфальтобетонного покрытия при неблагоприятных условиях уместна при обеспечении безопасности дорожного движения и предотвращении преждевременного разрушения нижних слоев покрытия. 

