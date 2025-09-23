Федеральные новости

Гинцбург: вакцина от рака через месяц будет доступна для россиян

В ближайшие месяцы российские ученые готовы начать лечение онкобольных российской мРНК-вакциной. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

По словам Гинцбурга, документы для получения разрешения на производство персонализированных вакцин для терапии рака направлены в Министерство здравоохранения РФ.

– Мы готовы буквально в течение месяца-полутора совместными усилиями перейти к лечению, – приводит слова Гинцбурга ТАСС. 

Уже набрана и первая группа добровольцев для получения вакцины. 

Напомним, препарат разработали в НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. Ранее сообщалось, что вакцину от рака начнут использовать для лечения пациентов с первичной меланомой и для тех, кто уже прошел определенные этапы терапии.

16:53
В Волгограде из-за аварии скоростной трамвай временно курсирует до «Монолита»Смотреть фотографии
16:52
Классика или креатив: волгоградские школьники и родители оценили новинки школьного менюСмотреть фотографии
16:34
Школу в Волгоградской области закрыли на карантин по ОРВИСмотреть фотографии
16:26
Трамваи СТ с 24 сентября будут ходить с кольца на «ВГТЗ» в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:59
На матч России и Ирана в Волгограде осталась сотня 6-тысячных билетовСмотреть фотографии
15:59
В Волгограде увековечен подвиг воинов Хакасии, отбивших у фашистов «Баррикады» и «Силикат»Смотреть фотографии
15:48
Гинцбург: вакцина от рака через месяц будет доступна для россиянСмотреть фотографии
15:33
В Волгограде на фоне атаки БПЛА задерживаются авиарейсы в Москву и Санкт-ПетербургСмотреть фотографии
15:00
В Волгограде стартовал конкурс красоты «Миссис Волгоград +size 2025»Смотреть фотографии
14:49
В Волгоградской области дали 5 лет трактористу, переехавшему насмерть человекаСмотреть фотографии
14:35
«Волгоград работает очень здорово»: глава ЛНР Пасечник рассказал Путину о помощи волгоградцевСмотреть фотографии
14:13
В Совфеде предварительно поддержали назначение Александра Гуцана на пост генпрокурораСмотреть фотографии
13:59
Затонувшие в Сталинградскую битву понтоны подняли со дна ВолгиСмотреть фотографии
13:53
Исследователь-фармаколог Максим Черников из Волгограда скончался в ПятигорскеСмотреть фотографии
13:50
Двое мужчин взяли на прицел офицера полиции и прохожих под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:23
В волгоградской клинике «ОКО» за 5 лет проведено больше 30 тысяч операцийСмотреть фотографии
13:19
Миллиардеру Саввиди предоставят бесплатный проезд в РостовеСмотреть фотографии
12:47
В Волгоградской области начали временно отключать ТВ и радиоСмотреть фотографии
12:36
ЦБ начал разработку новой 500-рублевой банкнотыСмотреть фотографии
12:31
Под Волгоградом водолазы ищут на дне реки тело женщиныСмотреть фотографии
12:11
«Спасибо вам, ребята»: замминистра обороны Горемыкин наградил раненых и врачей в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:43
Труп 18-летнего юноши нашли под окнами дома на ул. Мира в ВолжскомСмотреть фотографии
11:07
Под Волгоградом неосторожный повар сжег на участке все постройкиСмотреть фотографии
10:59
Саратовцам пришлось рыть траншею для спасения лосенка из ямы с водойСмотреть фотографии
10:26
«Экватор пройден»: Андрей Бочаров рассказал об уборке более 500 тыс. тонн овощейСмотреть фотографии
10:23
В Волгоградской области прощаются с мобилизованным бойцом с позывным «Бонус»Смотреть фотографии
10:21
В сёлах Волгоградской области «поумнели» домаСмотреть фотографии
10:01
Ковчег с частицей мощей Матроны Московской доставят в ВолгоградСмотреть фотографии
09:47
В Волгограде производитель кебабов перепутал говядину со свининойСмотреть фотографии
09:43
Волжане несут цветы на место гибели 9-летней девочкиСмотреть фотографии
 