Гинцбург: вакцина от рака через месяц будет доступна для россиян





В ближайшие месяцы российские ученые готовы начать лечение онкобольных российской мРНК-вакциной. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

По словам Гинцбурга, документы для получения разрешения на производство персонализированных вакцин для терапии рака направлены в Министерство здравоохранения РФ.

– Мы готовы буквально в течение месяца-полутора совместными усилиями перейти к лечению, – приводит слова Гинцбурга ТАСС.

Уже набрана и первая группа добровольцев для получения вакцины.

Напомним, препарат разработали в НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. Ранее сообщалось, что вакцину от рака начнут использовать для лечения пациентов с первичной меланомой и для тех, кто уже прошел определенные этапы терапии.

