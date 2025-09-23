Средства ПВО сбили ночью 69 вражеских БПЛА над регионами России

Дежурные средства ПВО в течение прошедшей ночи ликвидировали 69 беспилотный летательный аппарат самолетного типа над девятью регионами России. Об этом, как передает V102.RU, сообщает Минобороны РФ.
Перехвачены и уничтожены ночью БПЛА над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской областей, Московского региона, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской областей и Республики Крым.
Напомним, в связи с закрытием воздушного пространства над Москвой в волгоградском аэропорту отменены три рейса в столицу.
