ЦБ начал разработку новой 500-рублевой банкноты

Федеральные новости 23.09.2025 12:36
Банк России начал работу над новой 500-рублевой купюрой. Об этом рассказал РИА Новости зампредседателя ЦБ Сергей Белов. 

Новая купюра будет представлена в привычных тонах – сиренево-фиолетовых. Изображение на этот раз будет посвящено Северо-Кавказскому федеральному округу – планируется изображение достопримечательностей города Пятигорска. 

Как пояснил Белов, сейчас ЦБ готовится к очередному этапу выбора символов для 500-рублевой купюрой, а в конце месяца состоится заседание Консультативного совета, на котором определят объекты, выдвинутые на онлайн-голосование для изображения на купюре. 

13:23
В волгоградской клинике «ОКО» за 5 лет проведено больше 30 тысяч операцийСмотреть фотографии
13:19
Миллиардеру Саввиди предоставят бесплатный проезд в РостовеСмотреть фотографии
12:47
В Волгоградской области начали временно отключать ТВ и радиоСмотреть фотографии
12:36
ЦБ начал разработку новой 500-рублевой банкнотыСмотреть фотографии
12:31
Под Волгоградом водолазы ищут на дне реки тело женщиныСмотреть фотографии
12:11
«Спасибо вам, ребята»: замминистра обороны Горемыкин наградил раненых и врачей в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:43
Труп 18-летнего юноши нашли под окнами дома на ул. Мира в ВолжскомСмотреть фотографии
11:07
Под Волгоградом неосторожный повар сжег на участке все постройкиСмотреть фотографии
10:59
Саратовцам пришлось рыть траншею для спасения лосенка из ямы с водойСмотреть фотографии
10:26
«Экватор пройден»: Андрей Бочаров рассказал об уборке более 500 тыс. тонн овощейСмотреть фотографии
10:23
В Волгоградской области прощаются с мобилизованным бойцом с позывным «Бонус»Смотреть фотографии
10:21
В сёлах Волгоградской области «поумнели» домаСмотреть фотографии
10:01
Ковчег с частицей мощей Матроны Московской доставят в ВолгоградСмотреть фотографии
09:47
В Волгограде производитель кебабов перепутал говядину со свининойСмотреть фотографии
09:43
Волжане несут цветы на место гибели 9-летней девочкиСмотреть фотографии
08:43
Под Волгоградом вводят карантин из-за бешеной телкиСмотреть фотографии
08:20
В Волжском мать с дочкой выселили из квартирыСмотреть фотографии
08:00
Средства ПВО сбили ночью 69 вражеских БПЛА над регионами РоссииСмотреть фотографии
07:44
Температурное пике прогнозируют на текущей неделе в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:22
Новые категории получателей льгот за СВО утвердят в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:52
В Камышине обнаружили пропавшую 14-летнюю девочкуСмотреть фотографии
06:34
Три авиарейса отменены из Волгограда в МосквуСмотреть фотографии
05:59
Установить «потолок» зарплат главврачей и директоров школ предложили в ГосдумеСмотреть фотографии
05:58
Волгоградская область оказалась в середняках в новом рейтинге зарплатСмотреть фотографии
21:16
В ЦПКиО начался демонтаж «Свадебной карусели»Смотреть фотографии
20:33
Под Волгоградом ПФР обязали назначить пенсию матери погибшего бойца СВОСмотреть фотографии
20:10
В Волжском опубликованы жуткие кадры наезда маршрутки на школьницуСмотреть фотографииCмотреть видео
19:23
В Волгограде завершилась всероссийская игра «Зарница 2.0»Смотреть фотографии
19:04
42 футболиста попали в расширенный состав сборной России на матч с Ираном в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:41
Никого не боятся? Создавшие свалку в Волгограде КАМАЗы «засветились» на видео застройщикаСмотреть фотографииCмотреть видео
 