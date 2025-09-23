ЦБ начал разработку новой 500-рублевой банкноты





Банк России начал работу над новой 500-рублевой купюрой. Об этом рассказал РИА Новости зампредседателя ЦБ Сергей Белов.

Новая купюра будет представлена в привычных тонах – сиренево-фиолетовых. Изображение на этот раз будет посвящено Северо-Кавказскому федеральному округу – планируется изображение достопримечательностей города Пятигорска.

Как пояснил Белов, сейчас ЦБ готовится к очередному этапу выбора символов для 500-рублевой купюрой, а в конце месяца состоится заседание Консультативного совета, на котором определят объекты, выдвинутые на онлайн-голосование для изображения на купюре.

