Установить «потолок» зарплат главврачей и директоров школ предложили в Госдуме





Депутат Государственной думы Сергей Миронов предложил установить «потолок» заработных плат главных врачей медицинских организаций и директоров школ. По мнению парламентария, ежемесячный доход таких граждан не должен превышать более чем вдвое зарплаты рядовых сотрудников. При этом, по мнению Миронова, данное правило должно соблюдаться в организациях всех уровней.

Предел в 100%, уточняет РИА Новости со ссылкой на Сергея Миронова, – это управленческая надбавка, которая юридически и экономически должна быть привязана к зарплате персонала. Дальнейший рост зарплат главврачей и директоров школ возможен, но должен зависеть от повышения средней зарплаты сотрудников, а не от увеличения индивидуальных стимулирующих выплат.

В настоящее время, акцентировал внимание депутат ГД, в России наблюдается обратный процесс, когда руководители больниц и школ получают большую зарплату и вправе выписывать себе разные премии. Одновременно зарплаты рядовых сотрудников остаются скромными, даже несмотря на надбавки.

– Это приводит к чрезмерному разрыву между зарплатами руководства и рядовых сотрудников, губит мотивацию к работе у обычных врачей и учителей, а также способствует их выгоранию, – сообщает агентство со ссылкой на спикера. – В результате сейчас в школах, поликлиниках и больницах наблюдается острый дефицит специалистов.