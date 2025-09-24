В обладмине нашли замену ушедшему в мэрию Волгограда чиновнику

Сегодня, 24 сентября, на должность замруководителя аппарата губернатора Волгоградской области - начальника государственно-правового управления назначена Екатерина Кульгускина. Об этом V102.RU сообщили в администрации региона.
До перехода на эту должность Кульгускина руководила областным комитетом по управлению государственным имуществом. Ее обязанности будет временно осуществлять Анастасия Баксарова.
Напомним, что должность заместителя в аппарате главы региона стала вакантной 25 июля текущего года после ухода Романа Левкина, который был назначен заместителем главы Волгограда.
Временно осуществляющим полномочия начальника государственно-правового управления после увольнения Левкина был назначен Дмитрий Мытарев.
