В обладмине нашли замену ушедшему в мэрию Волгограда чиновнику

24.09.2025
Сегодня, 24 сентября, на должность замруководителя аппарата губернатора Волгоградской области - начальника государственно-правового управления назначена Екатерина Кульгускина. Об этом V102.RU сообщили в администрации региона.

До перехода на эту должность Кульгускина руководила областным комитетом по управлению государственным имуществом. Ее обязанности будет временно осуществлять Анастасия Баксарова.

Напомним, что должность заместителя в аппарате главы региона стала вакантной 25 июля текущего года после ухода Романа Левкина, который был назначен заместителем главы Волгограда. 

Временно осуществляющим полномочия начальника государственно-правового управления после увольнения Левкина был назначен Дмитрий Мытарев.


Лента новостей

08:56
«Был уже без сознания»: под Волгоградом спасатели откачали тонувшего 13-летнего рыбакаСмотреть фотографии
08:52
В обладмине нашли замену ушедшему в мэрию Волгограда чиновникуСмотреть фотографии
08:39
Айтишники и инженеры возглавили список престижных для волгоградцев профессийСмотреть фотографии
08:29
Чиновников накажут за отсутствие дорожных знаков и разметки на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
07:54
Силы ПВО сбили 70 украинских БПЛА в регионах РоссииСмотреть фотографии
07:23
Росавиация отменила план «Ковер» в аэропортах Волгограда и СаратоваСмотреть фотографии
06:48
Село под Волгоградом осталось без света из-за атаки БПЛАСмотреть фотографии
06:20
В Елани похоронят погибшего на СВО добровольца Александра КалабуховаСмотреть фотографии
05:49
В Волгограде отменяются и задерживаются авиарейсы из-за плана «Ковер»Смотреть фотографии
22:37
На трассе под Волгоградом сгорел автомобильСмотреть фотографииCмотреть видео
21:52
В Котово жены погибшего участника СВО лишили его отца выплатСмотреть фотографии
21:14
«Проигравших нет»: в Волгограде состоялся международный турнир памяти Льва ЯшинаСмотреть фотографии
20:55
В Урюпинске похоронят погибшего в ДНР Владимира НагаеваСмотреть фотографии
20:26
Мемориал из детских игрушек вырос на месте гибели 9-летней девочки в ВолжскомСмотреть фотографии
19:52
Клещи на исходе сезона заразили ИКБ 11-го волгоградцаСмотреть фотографии
18:48
«Позиция окончательна»: Краснов прокомментировал запрос общества на смертную казньСмотреть фотографии
18:11
В Волгограде ответственной в УКС за закупки экс-начальнице дали 8 лет за взяткиСмотреть фотографии
17:58
Электросирены включат 1 октября в городах и селах Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:01
В Волгограде оказали помощь травмированному игроку сборной СербииСмотреть фотографии
16:53
В Волгограде из-за аварии скоростной трамвай временно курсирует до остановки «Гимназия 14»Смотреть фотографии
16:52
Классика или креатив: волгоградские школьники и родители оценили новинки школьного менюСмотреть фотографии
16:34
Школу в Волгоградской области закрыли на карантин по ОРВИСмотреть фотографии
16:26
Трамваи СТ с 24 сентября будут ходить с кольца на «ВГТЗ» в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:59
На матч России и Ирана в Волгограде осталась сотня 6-тысячных билетовСмотреть фотографии
15:59
В Волгограде увековечен подвиг воинов Хакасии, отбивших у фашистов «Баррикады» и «Силикат»Смотреть фотографии
15:48
Гинцбург: вакцина от рака через месяц будет доступна для россиянСмотреть фотографии
15:33
В Волгограде на фоне атаки БПЛА задерживаются авиарейсы в Москву и Санкт-ПетербургСмотреть фотографии
15:00
В Волгограде стартовал конкурс красоты «Миссис Волгоград +size 2025»Смотреть фотографии
14:49
В Волгоградской области дали 5 лет трактористу, переехавшему насмерть человекаСмотреть фотографии
14:35
«Волгоград работает очень здорово»: глава ЛНР Пасечник рассказал Путину о помощи волгоградцевСмотреть фотографии
 