Владимир Путин: Россия до февраля 2027 года продолжит выполнять ДСНВ

- Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по Договору о СНВ. В дальнейшем на основе анализа обстановки нами будет приниматься определённое решение о последующем сохранении указанных добровольных самоограничений. Полагаем, что данная мера станет жизнеспособной только при том условии, что США будут действовать аналогичным образом и не предпримут шагов, подрывающих или нарушающих существующее соотношение потенциалов сдерживания, - подчеркнул Владимир Путин.

В частности, главой государства было обращено внимание на планы США по развёртыванию спутниковой группировки, выполняющей функции ПРО. Данные действия могут заставить Россию отказаться от озвученных самоограничений.

Отметим, договор о стратегических наступательных вооружениях был подписан между Россией и США в 2011 году. В рамках положений документа обе страны взяли на себя обязательства по сокращению межконтинентальных ракет, а также ограничению количества тяжёлых бомбардировщиков, ракет подводных лодок, а также боезарядов и пусковых установок.

