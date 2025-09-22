Политика

Владимир Путин: Россия до февраля 2027 года продолжит выполнять ДСНВ

Политика 22.09.2025 15:31
0
22.09.2025 15:31


22 сентября в Москве прошло совещание Совбеза под председательством Владимира Путина. Перед началом встречи глава государства сделал важное заявление, касающееся международного договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. Несмотря на истечение срока действия документа 5 февраля 2026 года, Россия в инициативном порядке продолжит его выполнять, если США не нарушат сложившийся в последние годы баланс сил.



- Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по Договору о СНВ. В дальнейшем на основе анализа обстановки нами будет приниматься определённое решение о последующем сохранении указанных добровольных самоограничений. Полагаем, что данная мера станет жизнеспособной только при том условии, что США будут действовать аналогичным образом и не предпримут шагов, подрывающих или нарушающих существующее соотношение потенциалов сдерживания, - подчеркнул Владимир Путин.

В частности, главой государства было обращено внимание на планы США по развёртыванию спутниковой группировки, выполняющей функции ПРО. Данные действия могут заставить Россию отказаться от озвученных самоограничений.

Отметим, договор о стратегических наступательных вооружениях был подписан между Россией и США в 2011 году. В рамках положений документа обе страны взяли на себя обязательства по сокращению межконтинентальных ракет, а также ограничению количества тяжёлых бомбардировщиков, ракет подводных лодок, а также боезарядов и пусковых установок.

Фото и видео: www.kremlin.ru


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Политика
22.09.2025 16:13
Политика 22.09.2025 16:13
Комментарии

0
Далее
Политика
26.08.2025 12:23
Политика 26.08.2025 12:23
Комментарии

0
Далее
Политика
16.08.2025 07:00
Политика 16.08.2025 07:00
Комментарии

0
Далее
Политика
14.08.2025 15:19
Политика 14.08.2025 15:19
Комментарии

0
Далее
Политика
07.08.2025 15:18
Политика 07.08.2025 15:18
Комментарии

0
Далее
Политика
25.07.2025 21:40
Политика 25.07.2025 21:40
Комментарии

0
Далее
Политика
22.07.2025 17:11
Политика 22.07.2025 17:11
Комментарии

0
Далее
Политика
17.07.2025 07:26
Политика 17.07.2025 07:26
Комментарии

0
Далее
Политика
16.07.2025 17:43
Политика 16.07.2025 17:43
Комментарии

0
Далее
Политика
14.07.2025 18:10
Политика 14.07.2025 18:10
Комментарии

0
Далее
Политика
09.07.2025 15:37
Политика 09.07.2025 15:37
Комментарии

0
Далее
Политика
07.07.2025 11:28
Политика 07.07.2025 11:28
Комментарии

0
Далее
Политика
05.07.2025 20:23
Политика 05.07.2025 20:23
Комментарии

0
Далее
Политика
05.07.2025 12:53
Политика 05.07.2025 12:53
Комментарии

0
Далее
Политика
03.07.2025 20:16
Политика 03.07.2025 20:16
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:51
Погода на осеннее равноденствие предрекла, какой будет зима в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:43
В Волжском арестуют водителя, сбившего насмерть ребенка на самокатеСмотреть фотографии
17:37
В Михайловке на 20 минут включатся тревожные сиреныСмотреть фотографии
17:30
Амфитеатр, «Волгоград Арена» и не только: 14 необычных мест Волгограда для выездных свадебСмотреть фотографии
17:27
В Волжском прокуратура подтвердила гибель 9-летней школьницы в ДТП с маршруткойСмотреть фотографии
16:36
Очевидцы: в Волжском маршрутка сбила насмерть ребенка на самокатеСмотреть фотографии
16:36
Солнце удивило ученых синхронным выбросом двух гигантских протуберанцевСмотреть фотографии
16:23
На 13% выросло количество волгоградцев с доходами от 10 млн рублейСмотреть фотографии
16:13
В Волгограде полиция и Росгвардия проверили бары и ночные клубы на наркотикиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:56
Волгоградских призывников предупредили, какие повестки им ждатьСмотреть фотографии
15:31
Владимир Путин: Россия до февраля 2027 года продолжит выполнять ДСНВСмотреть фотографииCмотреть видео
15:22
Апелляция подтвердила приговор за 171-миллионую аферу со свалками под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:22
Приговор о поставке фальшивого молока в волгоградские колонии оставили в силеСмотреть фотографии
15:05
Дочь бывшего тренера «Ротора» выиграла Кубок Волгоградской области по сквошуСмотреть фотографии
14:36
Волгоградцев призывают получить в банках банкноты за монетыСмотреть фотографии
14:33
Волгоградцам суд закрыл доступ к санкционному сыру из ЕССмотреть фотографии
14:01
218 тонн сомнительной пшеницы выявили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:42
РИА: Владимир Путин сделает важные заявления на совещании СовбезаСмотреть фотографии
13:22
Появилось видео первых минут пожара, уничтожившего рынок на севере ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:59
Водитель влетевшей в трактор маршрутки доставлен для лечения в ВолгоградСмотреть фотографии
12:58
Под Волгоградом мужчину задержали за попытку дать взятку замначальника полицииСмотреть фотографии
12:52
Матч «Ротора» и «Урала» стал самым посещаемым в 11-м туре Первой лигиСмотреть фотографии
11:59
ФСБ задержала 41-летнего волгоградца, призывавшего к расправе над властямиСмотреть фотографииCмотреть видео
11:48
В Волгоградской области Daewoo Nexia с пьяным водителем протаранила столбСмотреть фотографии
11:41
Поджигательница двух авто в Волгограде действовала по указке телефонных мошенниковСмотреть фотографииCмотреть видео
11:35
Андрей Бочаров поручил подготовить регион к досрочному началу отопительного сезонаСмотреть фотографии
10:53
Под Волгоградом маршрутка лишилась кабины после столкновения с тракторомСмотреть фотографии
10:43
Под Волгоградом 16-летний водитель кроссовера пострадал в ДТПСмотреть фотографии
10:16
В УКБ №1 Саратовского медуниверситета внедрены передовые методы ПЭТ/КТСмотреть фотографии
10:10
Волгоградца отправили в колонию за сбыт препарата для эпилептиковСмотреть фотографии
 