Чиновник-универсал Кривов покинул пост главы Облпроторга и ТЭК спустя 5 месяцев

В Волгограде от должности отстранили председателя комитета промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса админстрации региона. Как сообщает ИА «Высота 102», официально о причинах увольнения Эдуарда Кривова в обладмине не сообщают.

Отметим, что во главе комитета Кривов продержался лишь пять полных месяцев. В должности руководителя Облпромторга он был утвержден 14 марта 2025 года. В качестве временно исполнящего обязанности председателя комитата Эдуард Кривов трудился с ноября 2024 года.

Эдуарда Кривова в широких кругах называют чиновником–универсалом, так как в своей карьере он успел сменить уже не один кабинет в администрации региона. С 2021 года Кривов работал в Облпромторге в качестве одного из четырех замов председателя. Сюда он перешел, в свою очередь, из Облкомприроды, где трудился с 2019 года до громкого скандала, связанного с рекультивацией свалок по нацпроекту «Экология».

До 2019 года Кривов возглавлял Городищенский район Волгоградской области, а еще ранее получил чиновничий опыт, работая в Облкомимущества.