КПРФ возглавила топ самых богатых волгоградских партотделений

Политика 29.09.2025 08:43
Волгоградский облизбирком завершил проверку сведений о поступлении и расходовании средств реготделений политических партий за 2 квартал 2025 года. По данным ИКВО, отчеты предоставила 21 региональная ячейка политических объединений. 

15 партий заявили о нулевых балансах. Среди них, например, такие объединения как «Гражданская инициатива», «Гражданская платформа», «Родина», «Партия роста» и другие.  А самой состоятельной оказалась КПРФ, которая отчиталась об имуществе и поступлениях на сумму 17,4 миллиона рублей. Единороссы по этому показателю заняли второе место – 12,6 миллиона рублей. Справороссы накопили на счетах 250 тысячи рублей, ЛДПР – 7750 рублей. А меньше всего оказалось денег у реготделения «Новых людей»– всего 3,5 тысячи рублей. 

Всего, заявили в ИКВО, имущество на общую сумму 21 736 248 руб. за отчетный период поступило в 6 региональных отделений  политических партий («Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия – За правду», «Яблоко», ЛДПР, «Новые люди»). На осуществление уставной деятельности они израсходовали 19 875 142 руб.

