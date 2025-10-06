Политика

Не поспели за курсом? Эксперты – о громких отставках в администрации Волгоградской области

Политика 06.10.2025 18:15
0
06.10.2025 18:15


В администрации Волгоградской области на минувшей неделе с формулировкой «освобождены от должности» оставили посты главы пяти комитетов: Облкомветеринарии, Облпромторга и ТЭК, Облкоминформтехнологии, Облархитектуры, КУГИ. Некоторые руководители, как уже сообщало ИА «Высота 102», покинули кресла, проработав на своих постах продолжительное время (например, Галина Аликова), кто-то не проработал и года в качестве полноправного председателя комитета (Эдуард Кривов). Разумеется, кадровые перестановки не прошли мимо внимания волгоградцев и, конечно, стали поводом для рассуждений в экспертных кругах. С чем связан массовый «чиновникопад» в администрации Волгоградской области, поразмыслили в беседе с «Клубом регионов» известные в России политологи. 

Так, по мнению политолога Сергея Старовойтова,  решения Андрея Бочарова о смене ключевых фигур в администрации региона полностью отвечают не только запросам федеральной власти, но и общества.

– Люди хотят видеть, что власть постоянно готова к изменениям. Того же от губернаторов требует президент Владимир Путин, который и собственными решениями постоянно демонстрирует, что незаменимых нет, – цитата из высказывания Старовойтова. – В этом смысле, самое плохое, что может произойти, это когда чиновники прирастают к своим стульям – мы видели такое в ряде регионов, и это никогда не приводило ни к чему хорошему ни для самих территорий, ни для их руководителей.

Однако, тут же добавляет эксперт, объяснять решение Бочарова только политической конъюнктурой неправильно:

– Какая уж тут политика, если речь идет о комитетах ветеринарии или IT? На мой взгляд, здесь стоит говорить о том, что губернатор критически оценил готовность кураторов традиционных и перспективных отраслей к новым вызовам, и принял соответствующие кадровые решения. 

А вот политолог Павел Склянчук вспоминает в связи с перестановками в волгоградском обладмине о циклах работы Бочарова на посту губернатора. В схожем направлении, напомним, ранее рассуждал и политтехнолог Андрей Чешов. 

–  В рамках первого срока губернатор изучал специфику региона. Плюс, Бочаров является выходцем из военной когорты, которая сегодня считается президентом элитной, поэтому в рамках первого срока волгоградского губернатора как раз были заложены основные модели и управленческие подходы к работе на таких высоких постах людей с военным прошлым. Второй срок – это время реализации больших проектов. Ну а в этом году самый крупный проект, завязанный на регионе, – это 80-летие Победы, а губернаторы во время третьего срока уже думают о том, какое наследие оставят после себя, и это не только возвращение исторических названий (например, переименование Волгограда в Сталинград), но и демонстрация экономических успехов, реализация нацпроектов. Кроме того, Бочаров известен как человек прямолинейный, и если он производит изменения, то делает это масштабно.

По мнению Склянчука, в Волгоградской области как раз к осени 2025 года сложилась благоприятная для изменений обстановка: регион не находится под особо мощными обстрелами, здесь нет серьезных катаклизмов, аварий ЖКХ, которые, как правило, сопровождают такую кадровую работу. 

– Так что, сейчас самое время адаптировать управленческую команду под новые задачи, – считает политолог. 

Продолжая идею последнего эксперта «Клуб Регионов» приводит в поддержку следующие аргументы. Первое – Волгоградская области несколько лет находится в первой 30-ке в рейтинге социально-экономического развития регионов от РИА «Рейтинг». Второе – высокий уровень поддержки власти (на губернаторских выборах 2024 года Андрей Бочаров получил почти 80% голосов, а за Владимира Путина в марте отдали голоса 88% волгоградцев). Третье – регион является одним из лидеров по поддержке СВО и ее участников. Не менее важно личное участие  федеральных чиновников и министров в жизни Волгоградского региона. Из последнего эксперты приводят в пример визит в Волгоград в сентябре 2025 года первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко (напомним, Кириенко принимал участие в запуске образовательной программы для ветеранов СВО на базе волгоградского вуза). 

– С другой стороны, обращает на себя внимание, что решение о перестановках Бочаров принял после серии встреч с общественностью: предпринимателями, активной молодежью в рамках фестиваля «Три Четыре», а также с экспертным сообществом и представителями политических партий в рамках заседания совета по экономическому развитию, где обсуждали задачи на 2026-2028 годы, – пишут авторы федерального издания. – На этой встрече длительностью около двух часов губернатор открыто оценил работу подчиненных и ситуацию в регионе. Тогда же он предложил всем партиям сформировать собственную позицию по этим вопросам и довести ее до жителей. При этом Бочаров заявил, что готов познакомиться с предложениями всех политических сил, которые помогут увеличить доходную базу и повысить эффективность расходов.

Политолог Вадим Попов полагает, что Андрей Бочаров обновляет кровь в команде накануне новых вызовов: 

– Создается впечатление, что команду готовят к новым вызовам закручивая гайки и требуя от руководителей большей гибкости и скорости реакции. Подобный подход демонстрируют все губернаторы, которых принято называть передовыми: условия, в которых живет наша страна и работают региональные власти, меняются постоянно, федеральный центр ставит новые задачи. Поэтому то, что было эффективным вчера, уже завтра не будет работать, – цитата. 

При все этом Попов напоминает, что претензий в адрес покинувших обладмин чиновников Андрей Бочаров не высказывал (во всяком случе публично). 

– Поэтому предположу, что прежние руководители неплохо справлялись с рутинными задачами. Но в нынешних условиях просто «справляться» уже недостаточно. Региону нужны проактивные менеджеры, готовые выйти из зоны комфорта и мобилизоваться. Тех, кто не готов к этому дополнительному напряжению, спокойно, но настойчиво меняют на тех, кто демонстрирует готовность к такой работе. Бочаров формирует команду, которая должна работать на опережение, – добавил политолог Попов.

Будут ли еще кадровые перестановки в администрации Волгоградской области? Эксперты такого развития ситуации не исключают.  

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Политика
06.10.2025 20:21
Политика 06.10.2025 20:21
Комментарии

0
Далее
Политика
02.10.2025 19:06
Политика 02.10.2025 19:06
Комментарии

0
Далее
Политика
02.10.2025 15:54
Политика 02.10.2025 15:54
Комментарии

0
Далее
Политика
02.10.2025 15:30
Политика 02.10.2025 15:30
Комментарии

0
Далее
Политика
01.10.2025 15:36
Политика 01.10.2025 15:36
Комментарии

0
Далее
Политика
29.09.2025 08:43
Политика 29.09.2025 08:43
Комментарии

0
Далее
Политика
24.09.2025 08:52
Политика 24.09.2025 08:52
Комментарии

0
Далее
Политика
23.09.2025 14:35
Политика 23.09.2025 14:35
Комментарии

0
Далее
Политика
22.09.2025 16:13
Политика 22.09.2025 16:13
Комментарии

0
Далее
Политика
22.09.2025 15:31
Политика 22.09.2025 15:31
Комментарии

0
Далее
Политика
26.08.2025 12:23
Политика 26.08.2025 12:23
Комментарии

0
Далее
Политика
16.08.2025 07:00
Политика 16.08.2025 07:00
Комментарии

0
Далее
Политика
14.08.2025 15:19
Политика 14.08.2025 15:19
Комментарии

0
Далее
Политика
07.08.2025 15:18
Политика 07.08.2025 15:18
Комментарии

0
Далее
Политика
25.07.2025 21:40
Политика 25.07.2025 21:40
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:12
ИИ проконтролирует работу мусорщиков в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:42
Родным 19 штурмовиков передали ордена и медали под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:21
Путин обновил состав судов Волгограда и областиСмотреть фотографии
19:30
Родным погибшего героя под Волгоградом передали медаль ЖуковаСмотреть фотографии
19:03
На матч России и Ирана в Волгограде реализовано 40 тысяч билетовСмотреть фотографии
18:54
В Волгограде тепловые пункты подготовили и обновили к зимеСмотреть фотографии
18:15
Не поспели за курсом? Эксперты – о громких отставках в администрации Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:07
Количество простуженных снизилось в волгоградских школах на 14%Смотреть фотографии
16:15
Ворошиловский торговый центр подвел итоги акции «50 подарков любимым»Смотреть фотографии
15:25
Лучших электромонтера и лаборанта химанализа назвали в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:11
Гидрометцентр предупредил волгоградцев о ночных туманахСмотреть фотографии
15:04
На скандальном ремонте школы в Волжском похитили 52 миллиона рублейСмотреть фотографии
14:23
Под Волгоградом фермер до смерти забил работникаСмотреть фотографии
14:17
На севере Волгограда запустили в работу километр обновленной теплосетиСмотреть фотографии
14:08
Матвиенко предложила прекратить бесплатно лечить безработныхСмотреть фотографии
13:24
Под Волгоградом адвоката уличили в земельной афереСмотреть фотографии
12:28
УФСБ пресекло канал поставки «левых» сигарет в Волгоградскую областьСмотреть фотографии
12:19
В СНТ Волгограда потушили пожар на 5 гаСмотреть фотографии
12:07
В Волгограде снесли кафе, бар и сауну «Водолей»Смотреть фотографии
11:54
В Волгограде 6 октября досрочно стартует отопительный сезонСмотреть фотографии
11:46
Андрей Бочаров оценил готовность Волгоградской области к отопительному сезонуСмотреть фотографии
11:10
В Волгоград прибудет чудотворная икона XII векаСмотреть фотографии
10:45
Волгоградская область оказалась на 59-м месте в рейтинге благополучияСмотреть фотографии
10:17
Под Волгоградом пьяная дама на CHANGAN сбила 15-летнего пешеходаСмотреть фотографии
10:05
Любительский клуб «Киквидзе» стал чемпионом Волгоградской области по мини-футболу 8x8Смотреть фотографии
10:03
В Волгограде иномарка на 2-й Продольной не разминулась со столбом, заблокировав дорогуСмотреть фотографии
09:50
Хит «Дорога в облака» исполнят в Волгограде на матче Россия-ИранСмотреть фотографии
09:22
На севере Волгограда в ДТП с самосвалом погиб водитель HyundaiСмотреть фотографии
08:53
Врачам в Волгограде готовы платить 80 тысяч рублейСмотреть фотографии
08:41
В Волгограде и области три дня бушевали ландшафтные пожарыСмотреть фотографии
 