Путин обновил состав судов Волгограда и области

Политика 06.10.2025 20:21
Президент России Владимир Путин указом № 706 от 6 октября обновил состав судов Волгограда и области. Изменения, сообщает ИА «Высота 102», произошли в Красноармейском и Краснооктябрьском районных судах Волгограда, а также в судах Даниловского, Новониколаевского, Старополтавского районов. 

В Волгограде судьей Красноармейского районного суда назначен указом Владимира Путина Дмитрий Долин. В Краснооктябрьском райсуде назначение получила на должность судьи  Мария Чистовская. 

Отправлять правосудие в Даниловском районном суде предстоит с 6 октября Оксане Мутовиной, в Новониколаевсом – Татьяне Прохоровой, в Старополтавском – Татьяне Шмаковой. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
