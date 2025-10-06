Путин обновил состав судов Волгограда и области





Президент России Владимир Путин указом № 706 от 6 октября обновил состав судов Волгограда и области. Изменения, сообщает ИА «Высота 102», произошли в Красноармейском и Краснооктябрьском районных судах Волгограда, а также в судах Даниловского, Новониколаевского, Старополтавского районов.

В Волгограде судьей Красноармейского районного суда назначен указом Владимира Путина Дмитрий Долин. В Краснооктябрьском райсуде назначение получила на должность судьи Мария Чистовская.

Отправлять правосудие в Даниловском районном суде предстоит с 6 октября Оксане Мутовиной, в Новониколаевсом – Татьяне Прохоровой, в Старополтавском – Татьяне Шмаковой.