В Волгоградской области Андрей Бочаров и Антон Лопатин обсудили работу избиркома





20 октября в администрации Волгограда прошла рабочая встреча губернатора Андрея Бочарова с членом ЦИК России Антоном Лопатиным. В мероприятии также приняли участие председатель избирательной комиссии региона Виктор Черячукин и председатель комитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Михаил Битюцкий.

- На встрече рассмотрены вопросы взаимодействия Волгоградской области с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации — отмечен высокий уровень выстроенной работы, - уточнили в пресс-службе губернатора.

Отметим, 20 октября на площадке «Волгоград-Арены» стартовал молодёжный форум, посвящённый избирательной системе России. В мероприятии приняли участие 650 человек. На пленарной сессии выступил член ЦИК России Антон Лопатин. Руководитель рассказал собравшимся о внедрении в избирательный процесс современных цифровых стандартов.

Фото: администрация Волгоградской области