В Волгоградской области Андрей Бочаров и Антон Лопатин обсудили работу избиркома

20.10.2025 16:13
20 октября в администрации Волгограда прошла рабочая встреча губернатора Андрея Бочарова с членом ЦИК России Антоном Лопатиным. В мероприятии также приняли участие председатель избирательной комиссии региона Виктор Черячукин и председатель комитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Михаил Битюцкий.

- На встрече рассмотрены вопросы взаимодействия Волгоградской области с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации — отмечен высокий уровень выстроенной работы, - уточнили в пресс-службе губернатора.

Отметим, 20 октября на площадке «Волгоград-Арены» стартовал молодёжный форум, посвящённый избирательной системе России. В мероприятии приняли участие 650 человек. На пленарной сессии выступил член ЦИК России Антон Лопатин. Руководитель рассказал собравшимся о внедрении в избирательный процесс современных цифровых стандартов.

Фото: администрация Волгоградской области

19:09
В Волгограде третий раз за год пересмотрят городской бюджетСмотреть фотографии
18:10
В Волгограде вместо ФОКа построили алкомаркетСмотреть фотографии
18:07
«Здесь есть душа»: почему молодые повара Волгограда выбирают школьные столовыеСмотреть фотографии
18:00
Волгоградский трамвай: три года системного обновления городской инфраструктурыСмотреть фотографии
17:32
Чудотворную икону «Федоровская» увезли из волгоградского собораСмотреть фотографии
16:57
Сразу две пенсии могут получать ряд волгоградцевСмотреть фотографии
16:13
В Волгоградской области Андрей Бочаров и Антон Лопатин обсудили работу избиркомаСмотреть фотографии
15:58
Ж/д переезд закроют 22 октября на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
15:36
В Волжском открылся международный форум, посвящённый исламскому единствуСмотреть фотографии
15:11
Облздрав сообщил о состоянии шести пострадавших в ДТП на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:42
Волгоградка через суд сняла с себя «чёрную метку» московского МВДСмотреть фотографии
14:12
Начальницу отдела Роспотребнадзора в Волгоградской области наказали за волокитуСмотреть фотографии
14:00
В Суровикино «денежный» нарушитель ПДД в одночасье стал уголовникомСмотреть фотографииCмотреть видео
13:24
С начала года в путешествие по железной дороге отправили более трех тысяч животныхСмотреть фотографии
13:05
Волгоградские артисты покорили «Вассой Железновой» зрителей в ЯрославлеСмотреть фотографии
13:04
Волгоградский школьник Вадим Храмов выступил в полуфинале ток-шоу «Ты супер»Смотреть фотографии
12:36
Им ничего не будет? Установлены дети, разгромившие дом семьи в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
12:04
В Волгоградской области силовики забрали с овощных полей 153 мигрантаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:45
Проект бюджета Волгоградской области на 2026 год внесут в облдуму до 1 ноябряСмотреть фотографии
11:21
В Волгоградской области объявлен жёлтый уровень погодной опасности из-за ливнейСмотреть фотографии
11:10
Накормившей младенца смертельными макаронами няне дали время вырастить своего ребенкаСмотреть фотографии
10:51
Шесть человек пострадали в ДТП на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:33
Астраханцы заметили едкую гарь за несколько часов до волгоградцевСмотреть фотографии
10:22
На улице Лавровой в Волгограде снесли незаконную автомойкуСмотреть фотографии
10:14
Волгоградская область улучшила позиции в рейтинге научно-технологического развитияСмотреть фотографии
10:07
В Волгограде прощаются с почётным энергетиком Петром Захаровичем КувакинымСмотреть фотографии
10:02
Банк обманом пытался отобрать квартиру у волгоградки за мизерный долгСмотреть фотографии
09:17
У 70-летнего волгоградца списали со счета в банке 1,3 млн рублейСмотреть фотографии
08:53
Принесло из Казахстана? МЧС назвало причину тотального запаха гари в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:45
Волгоградцы досрочно получат пенсии и «детские» в ноябреСмотреть фотографии
 