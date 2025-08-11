Роман Левкин усилил команду главы Волгограда Марченко





11 августа в администрации Волгограда произошли кадровые перестановки. У главы Волгограда появился новый заместитель. Этот пост занял покинувший недавно администрацию региона Роман Левкин.

На текущий момент в списке заместителей главы Волгограда уже значатся Ирина Пешкова, Евгений Коробко, Виталий Кокшилов, Шафран Тепшинов, Анна Кувычко, Ирина Кондратенко.

В официальном сообщении пресс-службы мэрии не сообщается, занял ли Роман Левкин существующую должность или для него была открыта новая штатная единица. Если последнее окажется верным, то он станет седьмым заместителем главы Волгограда. Как бы то ни было, в узких кругах назначение Романа Левкина на пост заместителя Владимира Марченко называют не иначе как усилением команды главы города.

Редакция уточняет в администрации, какие именно вопросы будет курировать новый замглавы. Ранее Роман Левкин занимал должность заместителя руководителя аппарата губернатора Волгоградской области — начальника государственно-правового управления.