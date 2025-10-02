Глава Облкомветеринарии Галина Аликова ушла с поста





В Волгограде от должности отстранили председателя регионального комитета ветеринарии Галину Аликову. Как сообщает «ИА «Высота 102», на данном посту она проработала с 2012 года.

Напомним, в должность главы областного комитета ветеринарии Галина Аликова вступила 13 лет назад, сменив Андрея Агафонова. В декабре 2024 года на совместном заседании парламентских комитетов по аграрной политике и экологии депутатами Волгоградской областной думы было одобрено продление полномочий Галины Аликовой.

Осуществлять полномочия руководителя комитета ветеринарии будет ее заместитель – Сергей Гиченков.

Ранее сообщалось, что одновремменно с Аликовой отстранен от должности руководителя Облпромторга и ТЭК Эдуард Кривов. В статусе полноправного главы комитета он проработал всего пять полных месяцев.

Накануне, 1 октября, из администрации Волгоградской области были уволены Елена Прохорова, работавшая на посту председателя комитета архитектуры и градостроительства, и председатель комитета информационных технологий Алексей Кидалов.

Фото: Волгоградская областная дума