Политика

«Волгоград работает очень здорово»: глава ЛНР Пасечник рассказал Путину о помощи волгоградцев

Политика 23.09.2025 14:35
0
23.09.2025 14:35


Владимир Путин сегодня, 23 сентября, провел рабочую встречу с главой Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником. Как сообщает ИА «Высота 102», в ходе общения, в том числе, зашла речь и о помощи ЛНР со стороны Волгоградской области.

Напомним, что с 2022 года Волгоградский регион оказывает всестороннюю поддержку и помощь Станично-Лунаскому району ЛНР. В подшефном районе волгоградцы восстанавливают поврежденную инфраструктуру: социальные и медицинские учреждения, дороги, а также с готовностью помогают в ликвидации ЧС. 

О волгоградцах Леонид Пасечник завел речь в разговоре с президентом, рассказывая о подобных работах в Республике. 

– Этому вопросу мы на сегодняшний день тоже уделяем огромное внимание. Спасибо Вам за то, что приняли решение о привлечении и об оказании помощи Луганской Народной Республике, республикам Донбасса от шефов-регионов, – поблагодарил Леонид Пасечник Владимира Путина. – Я считаю, что на самом деле они оказывают очень действенную помощь. Если пример привести, то у меня станицу Луганскую помогает восстанавливать Волгоградская область. Там Андрей Иванович Бочаров, по-моему, жители его просто боготворят. И действительно, честно, Волгоград работает очень здорово. 

Также, по словам Пасечника, большую помощь оказывают Москва и российское правительство. 

Фото: пресс-служба Кремля

