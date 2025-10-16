«Мощный сигнал элитам и управленцам»: Андрей Чешов предположил, что Бочаров готовит регион к новым трудностям





Известный политтехнолог Андрей Чешов, комментируя серию увольнений глав комитетов в администрации Волгоградской области, предположил, что губернатор Андрей Бочаров «обновляет кровь» накануне новых испытаний, которые предстоят региону. Напомним, в течение месяца главой Волгоградского региона были уволены из обладмина шесть высокопоставленных руководителей. О последней отставке стало известно сегодня, 16 октября, – пост покинул глава Облкомспорта Владимир Попков. Знающие волгоградцы уверены, что и это не последнее кардинальное кадровое решение Андрея Бочарова.

По мнению политтехнолога Андрея Чешова, изменения в руководящем составе региона проходят без «лишней шумихи», как зачастую бывает, и без громких заявлений.

– Как-то обыденно, – так комментирует происходящее в высоких кабинетах Чешов. – Но при этом в органах управления наблюдается определённое напряжение. Эксперты сходятся во мнении, что донастройка системы управления в Волгоградской области начата губернатором, не исходя из текущей обстановки, которая хотя и напряженная, но абсолютно рабочая, а в связи с подготовкой к возможному осложнению общей ситуации, которая будет требовать от руководителей проактивной позиции.

Эксперт уточняет: кадровая настройка происходит не от того, что прежние руководители комитетов плохо выполняли или в текущем периоде плохо выполняют задачи.

– Вероятно, это происходит потому, что они не захотели выходить из зоны комфорта. Не захотели замечать и реагировать на те изменения, которые происходят в жизни, в обществе и требуют дополнительного напряжения сил и мобилизации ресурсов для достижения целей. А в современных условиях быстро меняющейся обстановки, многократно помноженной на существующие и будущие вызовы и угрозы, это недопустимо, – уверен Андрей Чешов. – Поэтому, как и всегда, губернатор работает на опережение и готовит Волгоградскую область, органы власти к преодолению возможных новых трудностей современного этапа развития. На наш взгляд, и здесь мы практически полностью уверены, это не последние изменения. Изменения будут продолжаться. А вот говорить сейчас, насколько будут обновлены региональное правительство и органы власти, экспертам действительно трудно. Очевидно одно - изменения в органах власти – это не спонтанные решения. Это системная, плановая работа.

Ещё при назначении действующих руководителей, вспоминает политтехнолог, губернатор чётко обозначил свою позицию и дал им один год, чтобы каждый смог принять для себя решение, способен ли он выполнять задачи в этот сложный период и работать, без преувеличения, 24 часа в сутки, в том числе при возможном осложнении ситуации.

– Всё это было сделано открыто, честно, глядя прямо в глаза всем своим замам и руководителям органов власти. И сегодня губернатор приступил к точной донастройке системы. Обратим особое внимание на то, что все изменения стали происходить после большого количества проведённых разноплановых встреч и общения с молодёжью при подготовке и проведении молодёжного фестиваля «ТриЧетыре», с представителями бизнес сообщества, ветеранским сообществом, жителями. Мы точно знаем, что большинство этих встреч проходило без официоза, без камер, по отраслевым вопросам и темам. А совсем недавно состоялась встреча с расширенным составом совета по экономическому развитию Волгоградской области, в которой принимали участие представители всех политических сил региона. Именно в ходе этой встречи губернатор обозначил основные приоритетные направления реализации задач в 2026-м и последующих годах. Встреча длилась порядка двух часов, и на ней Андрей Бочаров открыто обозначил свою позицию по актуальным и сложным вопросам. При этом губернатор предложил депутатскому корпусу, политическим партиям сформулировать свою позицию и публично довести её до жителей Волгоградской области, а при наличии предложений по повышению качества управления, повышению эффективности расходов и увеличению доходной базы просил письменно представить ему предложения.

Именно после обозначенных выше встреч и начались активные изменения в органах управления, подчеркивает Чешов.

– Конечно, всем очень важно понять, кого губернатор направит на выполнение поставленных сложных задач. И, как мы видим, первые кандидаты уже появились. Бочаров назначает на должности уже известных, понятных обществу, профессиональному сообществу людей. Новый председатель регионального комитета по имуществу, новый заместитель руководителя аппарата губернатора – руководитель главного правового управления. Такие решения подчёркивают, что в кадровых вопросах Андрей Бочаров опирается, как впрочем и всегда, на местные кадры, на людей, имеющих высокий уровень профессиональной подготовки, людей, которых уже хорошо знают, положительно зарекомендовавших себя в профессиональном сообществе.

По прогнозу политтехнолога, за увольнениями последуют и структурные изменения в органах власти. В целом процесс перенастройки должен завершиться не позднее первого квартала следующего 2026 г.

– Исходя из реакции заместителей губернатора и других руководителей, все кадровые изменения для всех без исключения явились полностью неожиданными. Этим, кстати, Бочаров дополнительно подчеркивает, что все заместители равноудалены. Такая же точно настройка кадрового потенциала происходит и в муниципальных образованиях региона. Кадровые решения последних дней – это мощный сигнал элитам, управленческим структурам, чтобы они не бронзовели и не жаловались, что не имеют возможностей. А если работаешь в органах власти, находишься в органах управления предприятий и организаций реального сектора экономики или бизнеса, социальной сферы – должен не пенять на трудности, а искать возможности для решения стоящих задач. Руководитель постоянно должен понимать, что он работает для людей, работает на результат. Кадровые решения – это серьезный сигнал руководителям всех уровней.

Отдельно отмечает Андрей Чешов тот факт, что возраст не имеет значения, если анализировать кадровые изменения в администрации Волгоградской области. Среди освобождённых от должности есть и молодые руководители, и представители старшего поколения.

– Это говорит о том, что главный критерий – не возраст, а способность выполнять задачу. Единый набор критериев на всех: порядочность, высокий профессионализм, ответственность и способность выполнять задачи в сложный период, способность мобилизовать свой коллектив на решение приоритетных задач, – резюмирует эксперт.

Ранее ИА «Высота 102» приводило мнения федеральных политологов по поводу кадровой чистки в администрации Волгоградской области.