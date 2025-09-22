В Волгограде полиция и Росгвардия проверили бары и ночные клубы на наркотики





21 сентября в Советском районе Волгограда полиция в сопровождении сотрудников Росгвардии провела рейд по барам и ночным клубам. Правоохранители напомнили посетителям о здоровом образе жизни, проверили соблюдение в заведениях закона, а также помогли организованно пройти медпроцедуры в лаборатории наркодиспансера.





- Для оперативного определения фактов потребления гражданами наркотических средств и нахождения в состоянии наркотического была задействована передвижная лаборатория областного наркодиспансера, - подчеркнули в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области