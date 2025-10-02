Политика

Путин призвал европейских политиков уняться и спать спокойно

Политика 02.10.2025 19:06
Владимир Путин в ходе своего выступления на  заседании дискуссионного клуба «Валдай» призвал европейских политиков, видящих в России врага, переключиться уже на свои проблемы и спокойно спать. 

– Уймитесь, спите спокойно, займитесь, наконец, своими проблемами, – так дословно звучит обращение Владимира Путин к западным элитам. Глава  российского государства также назвал  чушью заявления европейских политиков о том, что Россия якобы может напасть на НАТО.

По словам Владимира Путина, формируя в лице России образ врага, политики европейских стран пытаются таким образом «залатать трещины в здании Европы».  При этом жители Европы не видят в России врага, как бы их не силились убедить в этом власти. 

Президент России также подчеркнул, что Россия никогда не инициировала военное противостояние. Он назвал это бессмысленным и абсурдным. Одновременно, напомнил Путин, наша страна не станет никогда проявлять слабость и нерешительность.

История России доказала, что слабость недопустима, – подчеркнул глава российского государства. 

Говоря о конфликте на Украине, Владимир Путин заявил, что его можно было бы избежать. Для этого администрации Байдена достаточно было выстроить работу с Россией в ином ключе. 

– Те, кто поощрял Украину, науськивал на Россию, плевать хотели на российские и украинские интересы. Им не жалко украинцев, для них это расходный материал, – цитата из выступления Путина.

Фото: пресс-служба Кремля 

