В администрации Волгоградской области произошли очередные кадровые изменения. Елена Прохорова освобождена от должности председателя комитета архитектуры и градостроительства. Алексей Кидалов лишился должности руководителя комитета информационных технологий.
О причинах отставок чиновников не сообщается. Временно осуществлять полномочия бывших председателей будут их заместители: облархитектуры - Алексей Приказчиков, а облцифры – Вячеслав Заварухин.
К слову, Алексей Кидалов занимал пост председателя комитета информационных технологий с 2021 года. Елена Прохорова также работала на своей должности несколько лет и была переназначена вновь в декабре 2024 года.
Напомним, это не первые перестановки в руководящем составе администрации региона. Так, Ирина Кондратенко, бывший заместитель главы Волгограда, назначена временно осуществляющей полномочия председателя комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской области. В свою очередь возглавлявшая этот орган исполнительной власти Екатерина Кульгускина стала заместителем руководителя аппарата губернатора Волгоградской области – начальником государственно-правового управления.
