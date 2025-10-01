Политика

Двое председателей комитетов покинули администрацию Волгоградской области

Политика 01.10.2025 15:36
0
01.10.2025 15:36


В администрации Волгоградской области произошли очередные кадровые изменения. Елена Прохорова освобождена от должности председателя комитета архитектуры и градостроительства. Алексей Кидалов лишился должности руководителя комитета информационных технологий. 

О причинах отставок чиновников не сообщается. Временно осуществлять полномочия бывших председателей будут их заместители: облархитектуры -  Алексей Приказчиков, а облцифры – Вячеслав Заварухин.

К слову, Алексей Кидалов занимал пост председателя комитета информационных технологий с 2021 года. Елена Прохорова также работала на своей  должности несколько лет и была переназначена вновь  в декабре 2024 года. 

Напомним, это не первые перестановки в руководящем составе администрации региона. Так, Ирина Кондратенко, бывший заместитель главы Волгограда, назначена  временно осуществляющей полномочия председателя комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской области. В свою очередь возглавлявшая этот орган исполнительной власти Екатерина Кульгускина стала заместителем руководителя аппарата губернатора Волгоградской области – начальником государственно-правового управления. 

Комментарии
Лента новостей

