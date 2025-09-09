«Львят» пока поберегут: власти рассказали подробности об обкатке трамвайного маршрута №2





9 сентября в Волгограде в тестовом режиме был запущен трамвайный маршрут №2 «Школа №36 – Детский центр». По информации мэрии, первое время вагоны будут курсировать с 6:00 до 21:50, а интервал движения составит 15 минут.

- По мере завершения работ на других участках трамвайной линии постепенно планируется возобновить движение и остальных маршрутов, - подчеркнули в пресс-службе администрации города.

Пока что жителям Ангарского придётся довольствоваться «Татрами». На время обкатки линии специалисты решили запустить лишь старые вагоны. Новые «Львята» пока поберегут в депо.

На время тестового режима муниципалитет сохранит работу компенсационного автобуса «Детский центр – Школа №36». Также жителей Ангарского по-прежнему будет обслуживать маршрутка №98. Троллейбус №10 продолжать работать по усиленному графику, а электробус №15 курсировать в границах «Ул. Тополевая» - «Жилгородок», сохранив возможность оплаты проезда трамвайными проездными.

Трамвай №1 по-прежнему будет ходить по временному маршруту в границах «Ул. КИМ – Ул. Мончегорская».

Напомним, как ранее сообщала редакция, подрядная организация, начавшая в мае 2025 года реконструкцию трамвайной ветки на территории Центрального и Дзержинского района в границах ул. Голубинской и ул. Волчанской, завершила основные работы. Специалисты уложили новую рельсошпальную решётку, а также завершили монтаж контактной сети.