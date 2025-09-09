Транспорт

«Львят» пока поберегут: власти рассказали подробности об обкатке трамвайного маршрута №2

Транспорт 09.09.2025 09:36
0
09.09.2025 09:36


9 сентября в Волгограде в тестовом режиме был запущен трамвайный маршрут №2 «Школа №36 – Детский центр». По информации мэрии, первое время вагоны будут курсировать с 6:00 до 21:50, а интервал движения составит 15 минут.

- По мере завершения работ на других участках трамвайной линии постепенно планируется возобновить движение и остальных маршрутов, - подчеркнули в пресс-службе администрации города.

Пока что жителям Ангарского придётся довольствоваться «Татрами». На время обкатки линии специалисты решили запустить лишь старые вагоны. Новые «Львята» пока поберегут в депо.

На время тестового режима муниципалитет сохранит работу компенсационного автобуса «Детский центр – Школа №36». Также жителей Ангарского по-прежнему будет обслуживать маршрутка №98. Троллейбус №10 продолжать работать по усиленному графику, а электробус №15 курсировать в границах «Ул. Тополевая» - «Жилгородок», сохранив возможность оплаты проезда трамвайными проездными.

Трамвай №1 по-прежнему будет ходить по временному маршруту в границах «Ул. КИМ – Ул. Мончегорская».

Напомним, как ранее сообщала редакция, подрядная организация, начавшая в мае 2025 года реконструкцию трамвайной ветки на территории Центрального и Дзержинского района в границах ул. Голубинской и ул. Волчанской, завершила основные работы. Специалисты уложили новую рельсошпальную решётку, а также завершили монтаж контактной сети.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Транспорт
09.09.2025 07:28
Транспорт 09.09.2025 07:28
Комментарии

0
Далее
Транспорт
08.09.2025 18:13
Транспорт 08.09.2025 18:13
Комментарии

0
Далее
Транспорт
08.09.2025 09:38
Транспорт 08.09.2025 09:38
Комментарии

0
Далее
Транспорт
06.09.2025 14:17
Транспорт 06.09.2025 14:17
Комментарии

0
Далее
Транспорт
06.09.2025 08:46
Транспорт 06.09.2025 08:46
Комментарии

0
Далее
Транспорт
05.09.2025 08:56
Транспорт 05.09.2025 08:56
Комментарии

0
Далее
Транспорт
04.09.2025 16:17
Транспорт 04.09.2025 16:17
Комментарии

0
Далее
Транспорт
31.08.2025 15:53
Транспорт 31.08.2025 15:53
Комментарии

0
Далее
Транспорт
29.08.2025 19:49
Транспорт 29.08.2025 19:49
Комментарии

0
Далее
Транспорт
29.08.2025 17:58
Транспорт 29.08.2025 17:58
Комментарии

0
Далее
Транспорт
29.08.2025 10:32
Транспорт 29.08.2025 10:32
Комментарии

0
Далее
Транспорт
28.08.2025 13:36
Транспорт 28.08.2025 13:36
Комментарии

0
Далее
Транспорт
27.08.2025 19:12
Транспорт 27.08.2025 19:12
Комментарии

0
Далее
Транспорт
25.08.2025 06:18
Транспорт 25.08.2025 06:18
Комментарии

0
Далее
Транспорт
24.08.2025 12:24
Транспорт 24.08.2025 12:24
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:31
В центре Волгограда покалечился юный байкер в ДТП с ретро-автоСмотреть фотографии
10:27
Под Волгоградом вручили ордена и медали родственникам погибших бойцов СВОСмотреть фотографии
10:24
УФСБ задержало двух волгоградцев за продажу тылового места на СВОСмотреть фотографии
09:47
Бастрыкин поручил возбудить дело о гибели троих волгоградцев в Белом мореСмотреть фотографии
09:36
«Львят» пока поберегут: власти рассказали подробности об обкатке трамвайного маршрута №2Смотреть фотографии
09:00
В Волгограде полиция задержала отчаянного грабителя-бегунаСмотреть фотографии
08:23
В Волгограде уничтожат 542 пачки сигаретСмотреть фотографии
08:11
В Госдуме предложили ввести «Карту Достоевского» для покупки книг детямСмотреть фотографии
07:28
В Волгограде в тестовом режиме запустили трамвай №2Смотреть фотографииCмотреть видео
06:59
Волгоградская область подтянулась в рейтинге трудаСмотреть фотографии
06:29
В Волгограде мэрия ищет специалистов для ремонта табло и камер на остановкахСмотреть фотографии
06:00
Доступ на Мамаев курган ограничат 11 и 21 сентябряСмотреть фотографии
22:48
В Волгограде на улице Пельше сгорела «четырнадцатая»Смотреть фотографии
21:48
На «Волгоград Арене» отметят юбилей легендарных матчей с «Манчестер Юнайтед»Смотреть фотографии
21:14
Меч короля Великобритании Георга VI вернулся в волгоградский музейСмотреть фотографии
20:55
Глава ЛНР наградил двух волонтеров из ВолжскогоСмотреть фотографии
20:28
В Волгограде простятся с преподавателем-юристом академического колледжаСмотреть фотографии
19:48
Жителей Волгоградской области предупредят о БПЛА с помощью SMSСмотреть фотографии
18:59
Жителей Михайловки предупредили об активности экстренных служб 23 сентябряСмотреть фотографии
18:48
Двоих волгоградцев оштрафовали за «обман» банкоматаСмотреть фотографии
18:13
Давка, прощай? Власти Волгограда анонсировали запуск трамвая №2 на ул. АнгарскойСмотреть фотографии
17:40
В Волгоградской области задерживаются 11 поездовСмотреть фотографии
17:28
В Волгограде задержан подросток, устроивший гонки без правил с полицейскимиСмотреть фотографииCмотреть видео
16:54
«Получилось пробить зрителя на эмоции»: Волгоградские артисты произвели фурор на сцене театра Вахтангова в МосквеСмотреть фотографииCмотреть видео
16:06
В Волгограде за 600 млн рублей продают сеть из 12 АЗС и нефтебазыСмотреть фотографии
15:31
В Волгограде ФСБ уличила цыганку в получении 2,4 млн рублей на несуществующих детейСмотреть фотографииCмотреть видео
14:12
«Ростелеком» выступил партнером молодежного фестиваля «#ТриЧетыре» в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:55
СК попросит волгоградцев помочь в поисках глухонемой жительницы ИловлиСмотреть фотографии
12:58
Владелец бистро под Волгоградом бесплатно эксплуатировал «невидимых» работниковСмотреть фотографии
12:44
Волгоградца задержали за разжигание ненависти к полицейским в соцсетяхСмотреть фотографииCмотреть видео
 